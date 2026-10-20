黃仁勳AI五層蛋糕！台股只吃到一部分？009831瞄準其他商機

台股屢創新高，投資人卻可能只參與到部分AI行情？隨著AI熱潮推升科技股，台股漲勢高度集中在半導體與伺服器供應鏈，但當AI產業從「算力建置」走向「商業變現」，電力、軟體及終端應用也成為市場關注焦點。富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力ETF（009831），預計10月29日掛牌，布局AI能源、硬體、軟體與應用四大領域。

輝達執行長黃仁勳曾將AI產業比喻為「五層蛋糕」，由下而上分別是能源、晶片、基礎設施、模型及應用。不過，台股AI產業相對集中，根據相關市場統計，台積電占加權指數權重約41.1%，半導體產業占上市市值逾五成，資訊服務與數位雲端產業合計卻僅約0.26%。換句話說，台灣擅長製造AI晶片與伺服器，但投資台股不代表能完整參與AI產業的所有商機。

隨著全球科技巨頭持續擴建資料中心，電力供應能否跟上需求，以及AI模型如何創造實際收入，都可能成為下一波投資焦點。不同於聚焦半導體的科技型ETF，009831採取四大領域固定配置策略，包括電力供應鏈40%、AI硬體20%、AI軟體20%及AI應用20%，其中電力供應鏈涵蓋電網設備、核能及鈾礦等產業。

009831布局50檔海外成分股，不含台股，成分股包括伊頓、卡梅科、微軟、Google母公司Alphabet及特斯拉等企業，讓已持有台股AI相關部位的投資人，有機會進一步增加能源、軟體及終端應用等不同產業的投資曝險。

市場人士指出，AI上半場比的是「誰能提供算力」，下半場則更關注「誰能供應電力、誰能讓AI賺錢」。面對台股持續創高，投資人也可重新檢視自身AI投資組合，是否過度集中在晶片與伺服器。009831發行價10元，預計10月29日掛牌，提供從台股AI供應鏈延伸至海外電力、軟體及應用產業的布局選擇。

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