黃金、礦業迎新一波超級循環？貝萊德推009834、009835…11月9日開募

全球推進與產業升級的背後，稀缺實體資源正扮演不可或缺的關鍵角色。

貝萊德投信在最新發布的影音內容中指出，從避險保值的戰略黃金，到支撐尖端科技發展的工業金屬，全球正迎來新一波天然資源超級循環，並正式引介旗下兩檔全新產品：貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835），兩檔ETF預計於11/9至11/13展開募集。

在黃金市場方面，貝萊德投信表示黃金價值歷久彌新，全球央行持續增加黃金配置，戰略需求始終受到市場關注。

而在關鍵金屬部分，隨著AI與產業轉型帶動需求快速成長，供給端卻因新礦從發現到投產平均需耗時17.8年而難以迅速跟上。

在供需失衡推升礦價走高之際，礦業股往往能展現出更大的漲幅彈性；統計2015年至2025年間，銅價漲幅約166%，同期礦業股指數漲幅則達328%，歷史漲幅約為商品本身的2倍。

掌握天然資源趨勢需要全球視野，貝萊德iShares具備超過40年天然資源投資經驗，此次推出009834與009835，協助投資人從底層資源掌握跨週期的長線價值。

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