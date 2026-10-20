00406A年化配息率衝17％能存退休？示警2大風險：總報酬恐落後0050

主動式月配ETF主動中信台灣收益（00406A）近期因年化配息率衝上17%引發市場熱議，但知名財經專家楚狂人在影音內容中提醒投資人，切勿急著將其當作退休金盲目存股。

他直言，00406A雖然名稱掛著「收益」二字，但打開實際持股清單，多為台積電、台達電等高波動的AI科技成長股，本質上根本不是傳統具備防禦特性的高息股。

楚狂人進一步提出兩大關鍵重點示警：

首先是「掩護性買權（Covered Call）會讓漲幅被加蓋」

該策略是透過賣出買權預先收取權利金，但代價等同於將現股上漲的獲利空間讓給別人。

當台股處於4萬多點高檔大漲時，反而容易吃不到漲幅；統計00406A自掛牌上市至8月底為止，含息總報酬僅有3.57%，而同期的元大台灣50（0050）報酬率卻達7.9%，落後超過一倍。

第二個重點則是「各項費用成本其實並不便宜」

楚狂人指出，00406A一年的經理費達0.75%，相較於一般被動型ETF貴了一倍以上，若再加上經理人主動頻繁換股的交易成本，以及持續操作買權衍生出來的相關費用，這三種隱形成本都會持續侵蝕基金淨值。

楚狂人總結表示，投資人多付出的高額管理與操作費用，換來的可能只是被設限、卡住的上漲空間，在被高年化配息吸引的同時，務必先看清其背後所犧牲的總報酬潛力與成本代價。

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