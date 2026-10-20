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亞洲科技股漲多還能買？野村投信看台日韓獲利成長…00420A、009833將募集

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信看好AI投資帶動亞洲科技企業獲利成長，將於11月3日至6日募集主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），分別採取跨市場主動選股與韓國科技指數化策略。記者余承翰／攝影
野村投信看好AI投資帶動亞洲科技企業獲利成長，將於11月3日至6日募集主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），分別採取跨市場主動選股與韓國科技指數化策略。記者余承翰／攝影

AI熱潮帶動全球科技股走高，但近期市場受到利率、通膨及評價疑慮影響，亞洲科技股漲多後還能不能進場？

野村投信昨（19）日指出，台灣、日本韓國科技股雖已累積可觀漲幅，但企業獲利仍有成長空間，未來股價能否延續行情，關鍵在於獲利表現與評價是否合理。

野村投信也將於11月3日至6日募集主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），分別布局亞洲科技股與韓國科技產業。

台日韓科技股漲多

野村投信投資策略部主管黃韻潔表示，全球科技巨頭持續擴大AI基礎建設投資，帶動訂單與獲利動能向亞洲供應鏈擴散。

台、日、韓股市自2023年以來明顯上漲，預估2027年三地資訊科技指數每股盈餘（EPS）成長率分別達37%、41%及42%。不過，若美國聯準會（Fed）升息，仍可能帶來評價壓力，投資人應留意企業獲利能否持續成長，以及短線市場波動。

00420A主動選股 跨台日韓尋找機會

00420A由野村投信操盤，並由日本野村資產管理擔任投資顧問。基金經理人王柏強指出，MSCI全球科技指數的美國比重超過七成，台日韓合計不到兩成，加上過去十年亞洲科技產業輪動快速，每年領漲市場不盡相同，因此00420A將透過跨市場主動選股，尋找兼具獲利成長、產業競爭力及合理評價的科技企業。

009833聚焦韓國科技 鎖定HBM與DRAM商機

009833基金經理人林亮妤表示，AI運算需求持續增加，帶動高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求升溫，相關商機也延伸至半導體設備、封裝測試及電子零組件。

009833追蹤「NYSE TIP韓國科技30指數」，除了市值與流動性門檻，也要求企業研發費用占營收至少2%、不得連續八季營業虧損，並排除股價動能排名後10%的個股，最終篩選30檔韓國科技企業。

野村投信認為，面對科技股漲多後的震盪，投資人除了關注AI產業成長，也應檢視企業獲利品質、研發能力及股價評價。兩檔ETF分別採取亞洲跨市場主動選股，以及聚焦韓國科技的指數化策略，提供不同的科技股布局方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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