手握100萬閒錢該買0050還是台積電？投資新手求助 兩派策略掀討論

手上突然有100萬元閒錢，究竟該一次投入股市，還是分批買進ETF？近日一名投資人在Dcard理財板發文求助，表示目前手邊有100萬元閒置資金，正在考慮全部拿來定期定額買進元大台灣50（0050），但也猶豫是否應該直接投資台積電、聯發科等科技權值股，希望聽聽其他投資人的建議。

文章曝光後，不少人推薦0050等市值型ETF，有人直言「9張多0050而已，直接 all in 即可。」也有人建議「單純一點直接買0050這種的就可以了喔」，認為不必把投資方式想得太複雜。另有投資人分享，自己兩年前投入60萬元買進富邦台50（006208），目前獲利135%，鼓勵原PO把握長期投資機會。

除了0050，也有人推薦貝萊德世界股票（009826），看重TF不配息的設計，認為適合長期持有。另有留言建議，如果偏好科技產業，可以考慮00935，也有人直接推薦0052等ETF，提供不同的投資選擇。

至於100萬元該如何配置，也有投資人提出分散布局的方式，建議「一半0050，四分之一S&P500，四分之一美債。」另外，有人認為若大盤跌至45,000點以下，可以考慮正二ETF，也有人主張直接買進0050、台積電，或透過槓桿型ETF參與行情，反映不同投資人對風險與進場時機的看法。

不過，面對各種投資建議，也有人提醒「做好功課再投入 不要聽別人說買什麼就買什麼」，另有人簡單回應「書本」，認為應先建立投資知識。至於是否立刻進場，也有人選擇觀望，留言「等下週跌完再說....」，顯示即使同樣手握100萬元，投資人對一次投入、分批布局及資產配置仍有不同選擇。

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