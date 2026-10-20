台積電跌破月線該買0052？投資人曝20年回測數據 進場勝率逾6成

台股近期震盪加劇，台積電股價跌破月線，也讓投資人開始尋找逢低布局的機會。一名投資人在PTT股板分享回測數據，指出只要台積電跌破月線，就買進富邦科技（0052），不論當日或隔日進場，歷史正報酬機率均超過6成，持有一年報酬率則超過10%，引發市場對科技型ETF進場時機的討論。

原PO表示，自己利用週末整理0052自2006年成立以來的歷史數據，發現台積電跌破月線後，無論當天或隔天買進0052，回測結果皆呈現超過6成的正報酬機率，並指出跌破季線也是值得關注的進場機會。他認為市場回檔不一定是壞事，反而可能提供長期投資人分批布局的時機。

原PO也分享自身投資經驗，表示先前在大盤約3萬8千點時買進00685L，目前帳面報酬約20%，但考量槓桿型ETF波動較大，認為0052這類持有大型權值股的科技ETF，可能讓一般投資人更有信心加碼，並呼籲面對市場震盪，應以長期投資角度看待。

文章曝光後，不少人認同逢低布局的概念，有人表示「市值型平常定期定額，大跌手動買一些，然後蓋牌」，也有人直言「0050、0052 分批買起來！」、「明天開始日日扣0052」。另有投資人認為「0052長線報酬屌打0050」，也有人分享自己比較兩檔ETF歷史報酬後，選擇0052作為投資標的。

不過，也有人對進場訊號提出不同看法，質疑「長期持有可能跌不跌破月線差異不大」、「為啥不跌破月線直接進台積零股」，甚至提醒「跌破月線只是起跌點 月底準備抄底」。另有投資人傾向等待半年線再分批布局，顯示即使看好台積電與科技股長期表現，對於應該在月線、季線或更深回檔時進場，市場仍有不同策略。

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