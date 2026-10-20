台股逼近5萬點！投資6年績效卻輸大盤？上班族猶豫該換0050

台股近年持續走高，加權指數一度逼近5萬點，讓不少投資人開始重新檢視自己的操作績效。一名擁有6年股市經驗的上班族在Dcard發文表示，過去習慣挑選個股、追逐熱門題材，雖然這幾年仍有小賺，但眼看大盤漲幅有時甚至超越自己挑選的股票，讓他開始懷疑是否該放棄選股，轉向元大台灣50（0050）等大盤ETF。

原PO透露，自己剛踏入股市時，主要跟風買進時事飆股及申購股票，後來也經常憑感覺進出市場，認為有機會就買、漲到滿意的價格就賣。由於平常工作忙碌，對財報及技術分析也不熟悉，加上家中長輩與姐姐經常推薦各種ETF，讓他逐漸心動，開始思考是否應該調整投資方式。

對此，有人建議直接選擇大盤ETF，留言「保守就投大盤0050長期持有 想加速就正2 個股不懂別亂碰」，並認為若投資6年的績效仍未超越0050，確實值得重新檢視策略。也有上班族感嘆「下班已經夠累了哪有那麼多時間研究財報」，認為長期投資ETF可能更符合一般上班族的生活型態。

不過，也有投資人偏好自行選股，分享自己多年來持續操作個股，今年部分持股漲幅達140%至250%，認為只要具備選股能力且能長期持有，個股仍有機會創造優於大盤的報酬。另有人分享「個股拿來研究 ETF就用豐存股買長期存股兩邊分開比較不會一直糾結」，提供兼顧選股與指數投資的做法。

也有投資人坦言「之前覺得自己選股很有一套後來才發現有時候只是剛好遇到多頭行情」，另一名20歲投資人則表示，發現自己難以穩定打敗大盤後，便限制個股操作資金不得超過15%。不過，也有人認為「老實說能賺錢就好不一定每個人都要把自己搞得像專業分析師一樣」，對於是否轉向ETF，留言呈現不同投資風格的選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。