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台股會跌回4萬點？新手買00892、00403A越攤越跌…急問還能加碼嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期震盪，一名投資新手持有00892及00403A，逢跌加碼卻遇到買完又跌，擔心大盤回測4萬點，引發分批布局與風險承受能力的討論。（聯合報系資料照片）
台股近期震盪，一名投資新手持有00892及00403A，逢跌加碼卻遇到買完又跌，擔心大盤回測4萬點，引發分批布局與風險承受能力的討論。（聯合報系資料照片）

台股近期震盪加劇，市場開始出現加權指數可能回測4萬點的討論，讓不少剛進場的投資人感到不安。一名股市新手在Dcard發文表示，自己投入台股不到半年，目前持有富邦台灣半導體（00892）及主動統一升級50（00403A），原本打算長期投資，沒想到近期逢跌加碼，卻頻頻遇到買完隔天又跌的情況，忍不住擔心台股是否真的會一路跌回4萬點。

原PO透露，目前持有00892共2張、00403A共8張，平常只要看到大盤稍微下跌，就會陸續買進。上週台股開始回檔後也持續加碼，但股價並未如預期止跌，雖然週五曾小幅反彈，卻又看到市場有人預測台股可能慢慢跌至4萬點，讓他開始懷疑自己是否買得太急，考慮減少每次投入金額，改採更多批次慢慢布局。

對此，不少人認為原PO不必過度擔心短期波動，有人直言「殺回四萬嗎？不會」、「別做夢了，不可能殺回四萬」，也有人表示「才買2張8張是在慌什麼，本金又不大，趁現在回檔多撿便宜」、「才10張就睡不著 那那些手上有幾百張的大戶怎麼辦 放寬心」，認為長期投資不必因短線回檔就過度緊張。

不過，也有留言提醒，沒有人能準確預測市場走勢，建議調整投入節奏，「分批丟可以 不要預設立場它會跌到哪 不要被情緒影響」，另有人建議「分成20等分或30等分丟，看到大跌才丟一筆大的」。一名工程師則指出「沒人能真正預測短期走勢 你只能做好規劃」，強調應先想好市場大幅下跌時的應對方式。

至於台股是否可能回測4萬點，留言看法仍有分歧，有人認為「什麼都有可能，就是機率的問題，你要說殺回2萬也可以」，也有人提醒「怕波動就別買半導體相關的」，直言高報酬往往伴隨較高波動。另有投資人指出台股存在地緣政治與產業集中風險，認為與其猜測指數會跌到哪裡，不如先評估自己能承受多大的虧損，再決定是否繼續加碼。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00892富邦台灣半導體 00403A主動統一升級50 加權指數 ETF

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