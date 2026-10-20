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小孩投資每月存多少？家長討論0050、TISA、VOO 家庭收入抓5至10％掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長計畫透過0050、TISA基金及VOO等標的，替孩子定期定額投資15至20年，卻苦惱每月該投入多少，引發家庭收入5%至10%是否合理的討論。記者許正宏／攝影
一名家長計畫透過0050、TISA基金及VOO等標的，替孩子定期定額投資15至20年，卻苦惱每月該投入多少，引發家庭收入5%至10%是否合理的討論。記者許正宏／攝影

小孩存教育基金或成年後的第一桶金，每個月究竟該投入多少？近日一名家長在Dcard理財板發文表示，孩子剛上幼兒園，夫妻希望趁孩子年紀還小，透過定期定額投資15至20年，累積未來教育基金。不過，考量房貸、學費及生活開銷，讓他猶豫該拿家庭收入的多少比例幫孩子投資。

原PO透露，目前考慮的投資標的包括元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、TISA基金，以及美股ETF的VT、VOO等。其中，台股較偏好TISA基金，看重長期投資成本；海外股票則傾向追蹤美國大型企業的VOO，但如果台美股都想配置，每月究竟該投入3,000元、5,000元，還是依家庭收入設定固定比例，讓他相當苦惱。

文章曝光後，不少家長分享實際做法，有人表示「我們家現在TISA基金基富通是設定8千，當初是抓5%左右」，也有人分享「目前VT+TISA總共8000」，投入金額未超過家庭收入一成。另有留言認為「我也覺得了不起1成左右」，顯示部分家長傾向將孩子的投資預算控制在家庭收入的5%至10%之間。

不過，也有人認為不必拘泥固定比例，直言「爸媽自己有理財嗎？先搞定自己的退休計畫」，強調父母退休準備更重要。另一名家長則提醒「小孩每個階段每年的平均花費都不太一樣」，因此自己大約每隔三年，就會重新評估是否調整定期定額金額。

至於如何兼顧家庭支出與孩子的長期投資，也有人建議直接將孩子每年的紅包錢除以12個月，作為定期投入預算；另有家長分享，自己沒有將孩子的投資帳戶獨立分開，而是記錄壓歲錢、育兒津貼等投入本金，等未來需要時再計算返還。還有人強調「比起給多少錢，重點是有沒有灌輸他正確金錢觀」，認為孩子的理財教育同樣重要。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

小孩 家庭 0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 VOO ETF

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