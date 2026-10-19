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野村兩檔ETF 下月募集
野村投信推出主動式ETF的主動野村亞洲科技ETF（00420A），布局台日韓等亞洲市場，以及被動式ETF的野村韓國科技30ETF（009833），將於11月3日至6日募集，透過跨市場主動選股與聚焦韓國科技的指數化策略，掌握亞洲科技成長契機。
主動野村亞洲科技ETF結合台日投研資源，由野村投信操盤，搭配日本野村資產管理擔任投資顧問。基金經理人王柏強表示，全球科技投資往往集中於美國大型權值股，MSCI全球科技指數美國比重逾七成，台日韓合計不到兩成，亞洲仍有許多值得挖掘的科技企業。
另一方面，過去十年亞洲各國科技業輪動快速，領漲市場年年不同，投資人若追逐已大漲市場，可能錯過下一波成長機會。00420A透過主動選股與跨市場布局，在震盪中掌握投資機會。
隨著AI運算需求持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求升溫，韓廠積極擴產，商機逐步延伸至半導體相關。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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