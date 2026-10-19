聽新聞
0:00 / 0:00

野村兩檔ETF 下月募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

野村投信推出主動式ETF的主動野村亞洲科技ETF（00420A），布局台日韓等亞洲市場，以及被動式ETF的野村韓國科技30ETF（009833），將於11月3日至6日募集，透過跨市場主動選股與聚焦韓國科技的指數化策略，掌握亞洲科技成長契機。

主動野村亞洲科技ETF結合台日投研資源，由野村投信操盤，搭配日本野村資產管理擔任投資顧問。基金經理人王柏強表示，全球科技投資往往集中於美國大型權值股，MSCI全球科技指數美國比重逾七成，台日韓合計不到兩成，亞洲仍有許多值得挖掘的科技企業。

另一方面，過去十年亞洲各國科技業輪動快速，領漲市場年年不同，投資人若追逐已大漲市場，可能錯過下一波成長機會。00420A透過主動選股與跨市場布局，在震盪中掌握投資機會。

隨著AI運算需求持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求升溫，韓廠積極擴產，商機逐步延伸至半導體相關。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 投信 權值股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI不只需要晶片！009833鎖定韓國科技、00420A布局亞洲供應鏈

科技主動ETF交投熱！前四大日均量占逾八成 00412A躍居第三

施羅德首檔台股主動ETF來了！00419A發行價10元、採季配息

施羅德00419A 下月開募

相關新聞

千億級台股ETF 重返15檔

台股昨（19）日一度殺至季線附近，然資金持續湧入台股ETF，推升主動中信台灣收益（00406A）規模突破千億元，台股ETF千億元俱樂部再現15檔。法人分析，隨台股進入高檔震盪整理，月月配商品重獲市場目光。

七檔更換成分股 今生效

臺灣指數公司昨（19）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、FT臺灣Smart等七檔台股商品所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（20）日起生效。

野村兩檔ETF 下月募集

野村投信推出主動式ETF的主動野村亞洲科技ETF（00420A），布局台日韓等亞洲市場，以及被動式ETF的野村韓國科技30ETF（009833），將於11月3日至6日募集，透過跨市場主動選股與聚焦韓國科技的指數化策略，掌握亞洲科技成長契機。

00881等七檔台股商品換股名單一次看 10月20日起生效

臺灣指數公司19日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、FT臺灣Smart（00905）、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）以及復華台灣菁英50指數基金，共六檔台股ETF以及一檔台股指數基金所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自10月19日交易結束後生效（亦即10月20日起生效）。

00406A晉升「千億旗艦」！掛牌4個月從72億衝1024億…超車00991A、緊追00403A

主動中信台灣收益（00406A）掛牌逾4個月規模突破千億元，達1,024.45億元，超越00991A成第三大主動式台股ETF。

不只一般民眾買ETF 政治人物和藝人也愛0050和0056

不只一般民眾愛買ETF（指數型股票基金），台北市長候選人沈伯洋夫妻申報持有金融資產，也以0050為大宗。，據政治人物申報財產資料的相關統計顯示，持有的ETF仍然以0050跟0056掛帥，已經成為許多名人在選擇ETF的基本配備，將近20位政治人物、官員及其配偶投資外，持有的藝人也不在少數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。