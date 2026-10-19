野村兩檔ETF 下月募集

不只一般民眾愛買ETF（指數型股票基金），台北市長候選人沈伯洋夫妻申報持有金融資產，也以0050為大宗。，據政治人物申報財產資料的相關統計顯示，持有的ETF仍然以0050跟0056掛帥，已經成為許多名人在選擇ETF的基本配備，將近20位政治人物、官員及其配偶投資外，持有的藝人也不在少數。

2026-10-19 14:21