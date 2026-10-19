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七檔更換成分股 今生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司昨（19）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50、FT臺灣Smart等七檔台股商品所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（20）日起生效。

從本次換股檔數來看，國泰台灣科技龍頭新增及刪除各四檔；野村臺灣新科技50新增及刪除各六檔；FT臺灣Smart新增44檔並刪除41檔；國泰股利精選30新增及刪除各17檔；富邦臺灣中小新增43檔並刪除42檔；中信臺灣智慧50本次則無成分股調整；復華台灣菁英50指數基金新增及刪除各九檔。

此外，富邦臺灣中小和復華台灣菁英50指數基金自定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整。

合計有六檔台股ETF以及一檔台股指數基金，其中，ETF規模統計至昨日、指數基金的公開資料截至9月底，粗估七檔台股商品總規模約為2,257.4億元。

唯一規模逾千億元的是國泰台灣科技龍頭，本次調整主要因自由流通市值變動，反映市場資金朝向AI核心零組件邁進的趨勢。新納入聯亞、景碩、南電與力積電以鎖定AI升級與半導體復甦，同時剔除文曄、穩懋、和碩與穎崴，提升指數的AI純度與高毛利含金量。

本次調整受影響個股有，力積電、上海商銀、大聯大、和益、景碩納入兩檔商品；華航同時被三檔商品剔除，如尖點、長榮航、威健、國泰金、凱基金、華新科及穎崴自兩檔商品中刪除。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

成分股 國泰 富邦

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