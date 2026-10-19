野村搶攻AI科技商機 推出亞洲科技、韓國科技兩檔ETF

AI熱潮推升全球科技股連番走高，看好AI資本支出持續向亞洲供應鏈擴散，野村投信趁勢推出主動式ETF「主動野村亞洲科技ETF（00420A）」，布局台日韓等亞洲市場，以及被動式ETF「野村韓國科技30ETF（009833）」，將於11月3日至6日展開募集。

主動野村亞洲科技ETF由野村投信操盤，搭配日本野村資產管理擔任投資顧問，結合台日投研資源。基金經理人王柏強表示，全球科技投資往往集中於美國大型權值股，MSCI全球科技指數美國比重逾七成，台日韓合計不到兩成，亞洲仍有許多值得挖掘的科技企業。

另一方面，過去十年亞洲各國科技產業輪動快速，領漲市場年年不同，投資人若追逐已大漲的市場，可能錯過下一波成長機會。00420A透過主動選股與跨市場布局，尋找兼具獲利成長、產業競爭力及合理評價的企業，在市場震盪中掌握投資機會。

野村韓國科技30ETF基金經理人林亮妤表示，隨著AI運算需求持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）及高階DRAM需求同步升溫，韓國記憶體大廠積極擴產，商機也逐步延伸至半導體設備、封裝測試及電子零組件。

面對科技股漲多後的市場震盪，企業研發能力、獲利品質及股價動能更值得關注。009833追蹤「NYSE TIP韓國科技30指數」，除市值與流動性門檻，更要求企業研發費用占營收至少2%、不得連續八季營業虧損，並排除股價動能排名後10%的個股，精選30檔韓國科技企業，可望透過指數化策略參與韓國科技產業成長機會。

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