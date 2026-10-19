00881等七檔台股商品換股名單一次看 10月20日起生效

臺灣指數公司19日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、FT臺灣Smart（00905）、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）以及復華台灣菁英50指數基金，共六檔台股ETF以及一檔台股指數基金所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自10月19日交易結束後生效（亦即10月20日起生效）。

國泰台灣科技龍頭追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次新增及刪除各四檔，新納入聯亞、景碩、力積電、南電；刪除文曄、穩懋、和碩、穎崴。

野村臺灣新科技50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，此次新增及刪除各六檔，新納入光寶科、旺宏、景碩、頎邦、力積電、鴻勁；刪除國巨*、智邦、華新科、信邦、弘塑、穎崴。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，此次新增44檔、刪除41檔，新納入南亞、華榮、東鹼、和益、和桐、喬山、大成鋼、新光鋼、南港、泰豐、台橡、中環、華邦電、正崴、興勤、偉詮電、鉅祥、冠德、皇普、櫻花建、陽明、萬海、慧洋-KY、美食-KY、旺旺保、國泰金、台新新光金、三商、潤泰全、大立光、創意、碩天、遠傳、凌陽創新、達運、晶碩、鋼聯、騰輝電子-KY、台灣虎航、台虹、華東、新保、中鼎、潤泰新；刪除東陽、新紡、中興電、廣隆、勝一、華通、敦陽科、國建、宏璟、潤弘、華航、雄獅、神基、聯陽、威健、健鼎、全科、嘉澤、TPK-KY、麗豐-KY、拓凱、鈞興-KY、材料*-KY、南寶、事欣科、臻鼎-KY、達興材料、乙盛-KY、群益證、瑞儀、關貿、力成、光聖、台塑化、力積電、尖點、振樺電、日友、高力、中聯資源、世紀鋼。

國泰股利精選30追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，此次新增及刪除各17檔，新納入台泥、聚陽、中鋼、正新、美律、華固、台航、台灣高鐵、王品、雄獅、國票金、王道銀行、致伸、上海商銀、達麗、寶成、百和；刪除遠東新、聯電、可成、華航、長榮航、華南金、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、永豐金、中信金、威健、聯詠、中租-KY、可寧衛*、宏全。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次新增43檔並刪除42檔，且指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

富邦臺灣中小新納入中砂、榮星、和益、中釉、千興、彰源、佳大、允強、漢唐、友達、環科、全新、宏璟、嘉晶、鴻名、佰鴻、智原、晶技、蔚華科、聯傑、明泰、台勝科、牧德、艾笛森、宏致、大聯大、聯嘉投控、時碩工業、上品、光鋐、界霖、金橋、凌華、宏齊、帆宣、矽格、悅城、統新、達發、睿生光電、GOGOLOOK、AMAX-KY、南茂；刪除八貫、力麗、力鵬、力山、東鹼、和桐、中纖、宏旭-KY、麗正、楠梓電、凱美、國碩、精技、錩新、承啟、大毅、希華、吉祥全、華新科、揚博、華航、長榮航、漢翔、全漢、禾伸堂、銘異、日電貿、聯穎、智伸科、崇越、亞翔、鈞寶、旭隼、捷敏-KY、鼎基、洋基工程、LINEPAY、尖點、雷虎、富鼎、台境*、三發地產。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次並無成分股調整。

復華台灣菁英50指數基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數，此次新增及刪除各9檔，且指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

復華台灣菁英50指數基金新納入聯電、國巨*、文曄、欣興、大聯大、上海商銀、藥華藥、愛普*、緯穎；刪除儒鴻、群光、京元電子、創見、台中銀、國泰金、凱基金、兆豐金、勤誠。

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