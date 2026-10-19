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00406A晉升「千億旗艦」！掛牌4個月從72億衝1024億…超車00991A、緊追00403A
台股主動式ETF市場迎來千億新成員！主動中信台灣收益（00406A）資產規模今（19）日正式突破千億元大關，來到1,024.45億元，成為繼主動統一台股增長（00981A）與主動統一升級50（00403A）之後，第三檔規模站上千億元的主動式台股ETF，市場也形成三檔千億級產品的新格局。
回顧00406A自今年6月11日掛牌以來的規模變化，初期約72億元，7月底增至151.74億元，8月底進一步攀升至314.19億元，9月底來到576.92億元。進入10月後，規模持續擴張，截至19日已達1,024.45億元，短短四個多月擴大至掛牌初期約14.2倍，規模增幅約1,323%，受益人數也來到約34萬人。
時序進入10月中旬，00406A更迎來直線噴發期。據臺灣證券交易所統計，10月16日規模已迅速推升至959.11億元，正式超越主動復華未來50（00991A），躍居全台第三大主動式台股ETF；今日更以勢如破竹之姿衝上1,024.45億元，短短四個多月內規模擴大至掛牌初期約14.2倍，躋身千億級主動式台股ETF行列。
市場分析指出，00406A之所以能展現吸金旋風，核心關鍵在於其結合主動選股與「掩護性買權（Covered Call）」的策略定位，透過賣出買權收取權利金，搭配成分股息與資本利得作為月配息基底，不僅提供了高現金流能見度，更兼具特定稅務優勢，精準切中投資人的高息配置需求。
隨著00406A強勢晉升千億殿堂，台股主動式ETF前三大已全數站上千億門檻，形成由00981A、00403A及00406A三雄鼎立的新格局。
不僅象徵主動式操作理念已獲得市場深度認同，更宣告主動式ETF正式邁入規模與實力並存的千億競爭新世代。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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