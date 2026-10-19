快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

以為是梅子竟動了起來…手搖飲有「蛞蝓」 八曜和茶聲明致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

不只一般民眾買ETF 政治人物和藝人也愛0050和0056

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
民眾愛買0050與0056。示意圖／AI生成。
民眾愛買0050與0056。示意圖／AI生成。

不只一般民眾愛買ETF（指數型股票基金），台北市長候選人沈伯洋夫妻申報持有金融資產，也以0050為大宗。據政治人物申報財產資料的相關統計顯示，持有的ETF仍然以0050跟0056掛帥，已經成為許多名人在選擇ETF的基本配備，將近20位政治人物、官員及其配偶投資外，持有的藝人也不在少數。

根據沈伯洋申報公告的資料，他持有的ETF，有近半數都是元大投信發行的ETF，其持有基金受益憑證約225萬元，其中「元大台灣50」共16,000股，金額為173萬5,200元，其餘為「元大高股息」和「元大台灣價值高息」。

倘若以先前媒體相關報導，或者是公開申報資料當中已經揭露的名人持有0050和0056的情況來看，政壇人士包括高嘉瑜、翁曉玲都曾經申報持有0050、0056，林楚茵今年3月財產申報持有0050，演藝人員呱吉、曾子余、浩子也都曾在接受訪問或者是上節目的時候表明自己持有0050。

若以政治人物目前所公告揭露的申報資料來看，當初買進的價格大部分都在每股40-60元之間，0050今日的盤價在每股108上下，倘若一路持股中間都不賣出，則目前的市值大約會是原先申報部位的1.5倍。

至於為何政治人物偏好去投資0050和0056？專家指出主要和三個原因有關：

1、品牌名氣響亮，這兩檔ETF都是國內持有人數最多的ETF，有國民ETF之稱，投資更為安全。兩檔都是市場上歷史較久、辨識度高的ETF，容易成為長期儲蓄的選項。

2、減少研究與盯盤時間。透過一檔ETF持有一籃子股票，比自行管理許多個股方便，也降低單一公司的風險。

3、公開持有較容易說明。相較於投資與自己職務、政策或監督對象關係密切的個股，持有依指數規則運作的ETF，可能較容易向外界解釋。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 沈伯洋 0050元大台灣50 0056元大高股息 高嘉瑜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050、006208都賺錢！股民需要現金不知賣誰 網友推股票質押

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

台股「是否突破5萬點」不重要？理財作家1理由勸：續買0050、0056

0056、00878持股比0050分散！風險就更低？一句話引論戰

相關新聞

不只一般民眾買ETF 政治人物和藝人也愛0050和0056

不只一般民眾愛買ETF（指數型股票基金），台北市長候選人沈伯洋夫妻申報持有金融資產，也以0050為大宗。，據政治人物申報財產資料的相關統計顯示，持有的ETF仍然以0050跟0056掛帥，已經成為許多名人在選擇ETF的基本配備，將近20位政治人物、官員及其配偶投資外，持有的藝人也不在少數。

台股開低走高、個股成交第一00406A 零股成交前五都ETF

台股19日開低走高，一度大跌逾940點逼近季線大關，不過隨即反彈且跌點收斂，投資人仍加碼ETF不手軟，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾66萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾37萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾27萬張排名第三。其他個股為友達（2409）逾27萬張排名第四、富喬（1815）逾19萬張排名第五。

彎腰撿鑽石 0050、0056投資人數領銜創高

台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買，資金集中加碼市值型、高股息ETF，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）投資人數分別以周增11.2萬、3.2萬，居全市場、高股息之冠。

0050長期持有難道不夠…009826有必要買嗎？揭全球ETF資產配置關鍵

009826與0050定位不同：前者分散全球市場風險，後者布局台灣大型股，投資人可依需求搭配，比例須考量持股、風險承受度與目標。

0050還能買？分析師揭跌10%進場勝率 定期定額最好與最爛差多少

分析師回測指出，0050大盤跌10%進場，持有1年正報酬機率87%；定期定額則不必糾結扣款日，仍須考量風險。

PCB 今天換誰漲？富喬攻漲停 009828從 ABF、CCL 一路包到上游材料

三星電機宣布將在南韓世宗及越南生產據點合計投入6.78兆韓元，擴充AI伺服器用ABF載板產能，這也將成為三星電機歷來最大規模的單一產品投資案。法人表示，目前載板產業各家業者在擴產方面皆面臨設備交期拉長的問題，包括壓膜、電鍍、鑽孔甚至量測等設備，目前交期普遍達一年以上，顯示載板產業從上游設備、原材料到產能，均面臨供給吃緊的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。