不只一般民眾買ETF 政治人物和藝人也愛0050和0056

不只一般民眾愛買ETF（指數型股票基金），台北市長候選人沈伯洋夫妻申報持有金融資產，也以0050為大宗。據政治人物申報財產資料的相關統計顯示，持有的ETF仍然以0050跟0056掛帥，已經成為許多名人在選擇ETF的基本配備，將近20位政治人物、官員及其配偶投資外，持有的藝人也不在少數。

根據沈伯洋申報公告的資料，他持有的ETF，有近半數都是元大投信發行的ETF，其持有基金受益憑證約225萬元，其中「元大台灣50」共16,000股，金額為173萬5,200元，其餘為「元大高股息」和「元大台灣價值高息」。

倘若以先前媒體相關報導，或者是公開申報資料當中已經揭露的名人持有0050和0056的情況來看，政壇人士包括高嘉瑜、翁曉玲都曾經申報持有0050、0056，林楚茵今年3月財產申報持有0050，演藝人員呱吉、曾子余、浩子也都曾在接受訪問或者是上節目的時候表明自己持有0050。

若以政治人物目前所公告揭露的申報資料來看，當初買進的價格大部分都在每股40-60元之間，0050今日的盤價在每股108上下，倘若一路持股中間都不賣出，則目前的市值大約會是原先申報部位的1.5倍。

至於為何政治人物偏好去投資0050和0056？專家指出主要和三個原因有關：

1、品牌名氣響亮，這兩檔ETF都是國內持有人數最多的ETF，有國民ETF之稱，投資更為安全。兩檔都是市場上歷史較久、辨識度高的ETF，容易成為長期儲蓄的選項。

2、減少研究與盯盤時間。透過一檔ETF持有一籃子股票，比自行管理許多個股方便，也降低單一公司的風險。

3、公開持有較容易說明。相較於投資與自己職務、政策或監督對象關係密切的個股，持有依指數規則運作的ETF，可能較容易向外界解釋。

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