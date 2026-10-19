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台股開低走高 個股成交第一00406A 零股成交前五都 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股19日開低走高，一度大跌逾940點逼近季線大關，不過隨即反彈且跌點收斂，投資人仍加碼ETF不手軟，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾66萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾37萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾27萬張排名第三。其他個股為友達（2409）逾27萬張排名第四、富喬（1815）逾19萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,952萬，群益台灣精選高息（00919）有612萬，元大高股息（0056）有545萬，元大台灣50正2有465萬，凱基台灣TOP50（009816）有388萬，前五大都是ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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