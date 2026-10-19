彎腰撿鑽石 0050、0056投資人數領銜創高

台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買，資金集中加碼市值型、高股息ETF，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）投資人數分別以周增11.2萬、3.2萬，居全市場、高股息之冠。

據集保結算所10月19日資料顯示，全ETF市場共計36檔投資人數創高，最具代表性的0050、0056，分別周增11.2萬、3.2萬，總投資人數來到367.7萬、171.5萬領銜創高。

近期即將分割的元大科技市值（0053），也得到投資人關注，總人數也同步創新高。

觀察資金流向，0050、0056同期間淨申購金額，分別來到692.6億、158.4億，同樣居全市場、高股息ETF之冠，顯示投資人面對波動市況，更傾向透過代表性商品掌握台股中長期成長機會。

法人分析，台股投資人面對台股大跌，展現「成熟投資人」操作策略，分批承接0050、0056以及更積極的00631L，布局可期的反彈行情。統計2026年7月30日低點至10月6日高點，0050的報酬率24.6%；若是2025年4月9日川普關稅最恐慌之際買進，報酬率更高達227.5%。

至於高股息投資人則是著眼於0056本季配息1.72元、全年配息金額來到4.936元，改寫歷年新高，加上今年以來至10月14日報酬率來到74.4%，投資人可說是股息、股價雙贏。

法人指出，台股受美股影響短線拉回，但無掩最受惠AI趨勢股市之地位，加上市場資金充足，0050遇台股大跌時已成加碼首選，成為最佳護盤力道；0056採市場唯一「預測未來殖利率」選股，等於納入成長性選股因子，隨著本波AI需求利多，挹注台股企業獲利、營收成長，將持續推升0050、0056表現。

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