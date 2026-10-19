0050長期持有難道不夠…009826有必要買嗎？揭全球ETF資產配置關鍵

被市場冠上「台版VT」稱號的貝萊德世界股票（009826），於8月掛牌後引發討論，主打讓投資人透過新台幣交易，一次布局全球股票市場。然而，當台股持續走強，全球型ETF的短期漲幅未必能跟上單一強勢市場，也讓部分投資人產生疑問：既然台股表現亮眼，為何還需要將資金分散到全球市場？

事實上，單純比較009826與元大台灣50（0050）的短期報酬率，容易忽略兩者在資產配置上的不同角色。

0050主要布局台灣大型權值股，掌握台積電等龍頭企業的成長機會 009826則著重全球市場配置，目的不一定是追求短期超越台股，而是降低投資組合對單一國家及市場的依賴

對台灣投資人而言，這也涉及投資市場常見的「本土偏誤」（Home Bias）。由於工作收入、房地產及日常生活多與台灣經濟及新台幣密切相關，若股票投資也高度集中在台股，一旦遭遇區域地緣政治風險、產業景氣衰退或匯率波動，個人整體資產與購買力可能同時受到影響。

近年台股受惠全球AI浪潮，展現強勁成長動能，但不同國家與市場的表現仍可能隨著產業趨勢及景氣循環而改變。全球型ETF的配置價值，並非保證市場下跌時一定能抗跌，而是透過納入不同國家及產業，分散資產過度集中於單一市場的風險。即使如此，全球股市仍可能同步下跌，跨國投資也無法完全消除市場與匯率風險。

因此，0050與009826不一定是二選一的關係，投資人也可以依照自身需求搭配配置。例如，將50%資金投入0050，參與台灣大型企業的成長機會，另外50%配置009826，增加全球市場曝險。

不過，這僅是一種配置示例，並非所有投資人都適用的最佳比例，實際比重仍須考量既有持股、風險承受能力及投資目標。兩檔ETF搭配的主要意義，是在參與台股成長的同時，降低整體投資組合對單一市場的依賴。

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