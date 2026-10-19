0050還能買？分析師揭跌10%進場勝率 定期定額最好與最爛差多少

台股處於歷史高檔區間，不少投資人想買元大台灣50（0050），卻又擔心現在進場會買在高點，於是一直等待股市回檔。究竟0050該等跌了再買，還是直接定期定額？分析師陳威良在財經節目中分享歷史回測數據，指出與其花時間猜測最低點，不如先建立適合自己的投資策略，長期持有與持續投入才是累積資產的重要關鍵。

對於想要單筆買進、卻擔心追高的投資人，陳威良提出「拉回10%進場法則」。他以0050自2003年成立以來的歷史資料進行回測，當大盤從高點下跌10%時進場，持有1年後獲得正報酬的機率達87%，平均報酬率約20%；如果持有2年，平均報酬率約38%，持有5年則超過60%。數據顯示，過去在市場明顯回檔時進場，並拉長持有時間，曾有不錯的投資成果。

至於每月固定投入的上班族，最常遇到的問題則是「0050定期定額到底哪一天扣款最好？」陳威良分享一項長達22年的回測，假設投資人每月投入1,000元，累計本金26.8萬元。

運氣最好、每個月都買在當月最低點的人，最終資產超過164萬元；即使運氣最差，每個月都買在當月最高點，最後也累積153.8萬元，兩者差距約7%。 換句話說，即使每個月都能精準買在最低點，經過20多年的長期投資，與每次都買在最高點相比，最終資產差距並沒有想像中巨大...

陳威良認為，定期定額0050不必過度糾結扣款日期，因為多數投資人很難事先知道哪一天才是當月最低點，與其反覆調整扣款時間，不如維持固定投入的習慣。

陳威良強調，投資0050的重點不是每次都要買得漂亮，而是能否長期留在市場。無論選擇等待拉回後單筆進場，或是每月定期定額，都應先考量自己的資金安排與風險承受能力。

畢竟回測呈現的是過去市場表現，未來仍可能出現較長時間的下跌，無法保證照著相同方式投資，就一定能獲得相同報酬。

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