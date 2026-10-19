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PCB 今天換誰漲？富喬攻漲停 009828從 ABF、CCL 一路包到上游材料

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
在AI需求持續成長及產品規格升級帶動下，PCB供應鏈中長期成長動能有望延續。聯合報系資料照
在AI需求持續成長及產品規格升級帶動下，PCB供應鏈中長期成長動能有望延續。聯合報系資料照

三星電機宣布將在南韓世宗及越南生產據點合計投入6.78兆韓元，擴充AI伺服器用ABF載板產能，這也將成為三星電機歷來最大規模的單一產品投資案。法人表示，目前載板產業各家業者在擴產方面皆面臨設備交期拉長的問題，包括壓膜、電鍍、鑽孔甚至量測等設備，目前交期普遍達一年以上，顯示載板產業從上游設備、原材料到產能，均面臨供給吃緊的情況。

考量AI晶片需求持續成長，載板尺寸與層數同步提升，加劇載板用量，各廠商在有限產能之下，有效產出持續受到壓縮；加上原物料及設備交期拉長，使新增產能難以快速開出。法人認為，這些因素都可能持續加劇ABF載板供不應求的情況，因此持續看好載板供應鏈後市發展，包括欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）等廠商。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，在需求快速增加、有效產能下降，以及新增產能開出速度受限三重因素影響下，ABF載板供需緊張情況可能比市場原先預期維持更久，既有產能與高階製程能力也更具稀缺性。台灣主要載板業者持續布局高階ABF產能，以承接GPU、ASIC等AI晶片需求。

而三星電機史上最大規模擴產案面臨設備瓶頸，對台灣載板產業未必是壞消息，反而再次凸顯ABF載板目前面臨的核心問題，並非需求不足，而是產能增加的速度可能追不上AI需求升級的腳步。

整體而言，載板供需仍偏緊俏，若供需缺口持續擴大，產品報價也有進一步上調的空間，可望為相關廠商營運帶來正面挹注。市場先前亦預期2026年ABF載板價格可能調漲15%至20%，部分產品漲幅甚至可能超過20%。

除了ABF載板以外，CCL及更上游原材料同樣面臨供給吃緊情況。隨著AI運算需求逐步朝GPU、ASIC多軌並進，並帶動載板朝大尺寸、高層數及高密度方向升級，高階玻纖布、銅箔與CCL等關鍵材料需求同步升溫。其中，高階電子級玻纖布受限於產能、良率及客戶認證周期，供需缺口仍待消化，相關指標廠富喬（1815）19日攻上漲停，也反映市場看好AI高速傳輸材料供應鏈的成長潛力。

法人表示，近期AI相關族群股價雖受評價面調整與資金輪動影響而有所波動，但AI基礎建設擴張所帶動的長期需求趨勢並未改變。從ABF載板、CCL到上游玻纖布與銅箔材料，高階產品供需缺口短期內仍難以快速填補，在AI需求持續成長及產品規格升級帶動下，PCB供應鏈中長期成長動能有望延續。

國內目前以PCB供應鏈為題的ETF-中信台日韓PCB（009828）自9月2日掛牌上市以來，規模已突破百億元；受益人數截至10月16日來到75,000人，相較掛牌當周增加超過42,000人，增幅約128%，反映台灣投資人對PCB題材的關注度持續升溫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

PCB 009828中信台日韓PCB

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