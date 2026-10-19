AI不只需要晶片！009833鎖定韓國科技、00420A布局亞洲供應鏈

AI應用快速發展，除了晶片需求持續增加，背後的記憶體、半導體設備及相關零組件，也成為不可或缺的關鍵。

野村投信指出，韓國在記憶體領域具有優勢，而台灣、日本與韓國則各自掌握AI硬體供應鏈的重要環節，投資人可透過野村韓國科技30（009833）與主動野村亞洲科技（00420A），參與不同範圍的亞洲科技產業。

HBM需求升溫 009833聚焦韓國科技30強

AI運算需要大量記憶體支援，其中高頻寬記憶體（HBM）更是重要的一環。

野村投信表示，韓國三星電子與SK海力士在NAND、DRAM及HBM市場都占有重要地位，兩家公司在HBM市場的合計市占率接近八成，顯示韓國在AI記憶體供應鏈中的關鍵角色。

隨著需求增加，三星電子與SK海力士也持續擴大投資。根據野村投信提供的資料，兩家公司合計資本支出預計從2025年的75兆韓元，增加至2027年的150兆韓元，規模翻倍；除記憶體製造商本身，上游設備、HBM封裝、測試、材料及零組件業者，也有機會受惠於這波投資需求。

野村韓國科技30（009833）則聚焦韓國30家科技企業，提供投資人參與當地科技產業的選擇。

台日韓各有強項 00420A布局亞洲AI供應鏈

不過，AI硬體並非只靠韓國就能完成。

野村投信分析，台灣主要負責先進製程、封裝、PCB、散熱及AI伺服器整合；日本掌握關鍵半導體設備與材料；韓國則以HBM、DRAM等記憶體見長；三個市場各有專長，也讓亞洲形成從晶片製造到伺服器整合的完整供應鏈。

因此，除了集中投資韓國科技，也可以從整個亞洲供應鏈尋找機會。主動野村亞洲科技（00420A）透過主動式操作，布局台灣、日本及韓國的科技產業。

相較之下，009833聚焦韓國科技30強，00420A則涵蓋更廣的亞洲科技市場，兩者主要差異在於投資範圍與操作方式，也提供投資人不同的布局選擇。

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