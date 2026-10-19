0050存很多還不夠？009826布局全球近40國 分散投資成關鍵

台股今（19）日盤中震盪，加權指數截至上午10時25分下跌878.38點、跌幅1.86%，元大台灣50（0050）也下跌1.61%；相較之下，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）暫報10.15元、下跌0.10%，表現相對抗跌。市場波動之際，也讓分散投資的重要性再次受到關注。

對資產逐漸累積的投資人來說，分散配置不只是為了追求報酬，更重要的是避免把所有資金押在同一個市場。尤其台股以半導體、電子產業為主，即使買了好幾檔ETF，也可能持有不少相同股票，一旦台股大幅修正，資產就容易同步受到影響。

這也是全球股票ETF受到關注的原因。以0050與009826為例，0050主要投資台灣大型權值股，009826則將資金分散至全球近40個國家、約1,500檔股票，涵蓋美國、日本、歐洲及其他市場。不同國家有各自的產業優勢，透過跨市場布局，可以降低資產過度集中在單一國家的風險。

009826被市場稱為「台版VT」，採不配息設計，將收益保留在基金資產中，適合希望長期累積資產的投資人。另一項特色是能直接透過台股帳戶以新台幣交易，不必另外開立海外券商帳戶。目前基金規模已突破87億元，經理費0.45%、保管費0.12%，並採規模越大、費率有機會進一步調降的機制。

不過，全球分散不代表完全沒有風險，009826仍有約62.7%配置在美國市場，也會受到全球股市與匯率波動影響。對資產較大的投資人而言，0050與009826不一定要分出高下，前者參與台股成長，後者增加全球市場配置；與其只追求哪一檔漲得快，如何避免財富過度集中，或許更值得思考。

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