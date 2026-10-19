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00406A爆量176萬張！陳重銘揭3大收益來源：月配息0.138元成焦點

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
主動中信台灣收益（00406A）近期成交量大增，財經作家「不敗教主」陳重銘解析其掩護性買權策略，指出權利金有助增加配息來源，並在市場震盪時提供一定緩衝。記者林澔一／攝影
主動中信台灣收益（00406A）近期成交量大增，財經作家「不敗教主」陳重銘解析其掩護性買權策略，指出權利金有助增加配息來源，並在市場震盪時提供一定緩衝。記者林澔一／攝影

最近主動中信台灣收益（00406A）的熱度高到嚇死人，10/13出現119.5萬張的交易量，10/15更是爆表的176.6萬張，究竟發生甚麼事，趕快來關心一下。

先來對比一下大盤，10/13下跌960點，10/15更是重挫1655點！發現沒，只要大盤重挫，00406A也會跟著爆量，資金進去避險了嗎？00406A究竟有甚麼特異功能？

原來它有「掩護性買權」，可以穩定的收取權利金，不僅增加了配息的底氣，在股市盤整或是下跌時，也可以提供緩衝保護。也難怪在最近股市劇烈波動時，00406A會得到投資人的青睞，成交量大增。統計一下，從6/11掛牌以來，規模翻了15倍，受益人翻了10倍，規模直接扣關千億，成為全台第三大主動ETF，太紅了。

股市動盪時，高股息ETF的投資人，可以靠股利度過寒冬，這是優點。00406A獨特的權利金設計，不僅可以增加配息金額，權利金更是免稅的，很適合高資產跟高所得稅率的人士。00406A是月配息，這次再公告配息0.138元，以此推估的年化配息率高達17.7%。

權利金的設計並非只有優點，在盤整跟下跌時有利，但是在上升行情中也會限縮獲利空間，畢竟沒有穩賺不賠的商品。但是00406A是「主動型」，經理人可以隨著大盤趨勢做機動的配置，這是主動型的優點。觀察目前的持股明細，清一色都是AI成長股，還有配置20%以上的期貨部位，因此在大盤上漲時也能跟上漲勢，賺取資本利得，消除掉權利金的缺點。

從00406A最近的成交熱度，以及規模暴增的程度，可以看出市場投資人已經接受並擁抱它了。從持股的配置看來，基金有「股利 + 資本利得」的企圖心。趁著最近股市回檔，投資人可以採用定期定額的方式，持續配置並長期投資。

觀察00406今年6月上市以來，已經連續3個月配息0.138元，每個月穩定維持17%~18%的配息率，看來權利金的設計是功不可沒啊！提醒一下，最近一次除息日為11/3，最後進場日為11/2，除息金額為0.138元。建議投資人拿到股利後，一定要持續買回，才可以發揮出複利的威力。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF

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