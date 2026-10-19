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AI最賺的不是出貨量？美光毛利率86.8% 009831鎖定軟體使用量商機

聯合新聞網／ 綜合報導
AI產業從硬體出貨延伸至軟體使用量商機，FT核心AI電力算力ETF（009831）預計10月29日掛牌，成分股涵蓋輝達、博通、微軟及Alphabet等科技企業。中央社
AI產業從硬體出貨延伸至軟體使用量商機，FT核心AI電力算力ETF（009831）預計10月29日掛牌，成分股涵蓋輝達、博通、微軟及Alphabet等科技企業。中央社

AI產業誰最會賺錢？答案可能不只看誰出貨最多。從最新一季毛利率數據來看，美光（MU）在缺貨漲價帶動下達86.8%，高於去年同期約45%；輝達NVDA）為75%、台積電（2330）67.7%，微軟（MSFT）與Google母公司Alphabet（GOOGL）則分別達67.2%、61.6%。同樣搭上AI熱潮，各家科技大廠的獲利結構卻有明顯差異。

鴻海（2317）為例，9月營收達1兆1,586億元，首度突破兆元大關，第三季營收更達3兆269億元、年增47.12%，但第二季合併毛利率為6.12%，相當於每100元營收，扣除營業成本後，毛利約6元。與上述科技巨頭相比，部分企業的毛利率差距超過10倍，也反映AI供應鏈各環節的賺錢模式大不相同。

法人指出，組裝代工主要賺的是「出貨量」，訂單雖大，卻得面對客戶規格要求與同業競爭，定價空間相對有限；先進製程與晶片設計則憑藉技術門檻掌握較高定價能力。至於雲端及軟體平台，賺的是「使用量」，隨著服務需求增加，新增客戶的邊際成本相對較低，更有機會擴大獲利規模。

不過，台股AI投資仍高度集中在製造與硬體供應鏈，資訊服務及數位雲端產業合計僅占上市市值約0.26%。若想將投資範圍延伸至海外軟體平台，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力ETF（009831），預計10月29日掛牌，提供不同於台股硬體供應鏈的布局選擇。

009831追蹤「Solactive核心AI電力算力科技指數」，成分股不含台股，前十大成分股包括硬體端的輝達、博通（AVGO），以及軟體平台端的微軟、Alphabet。透過同時涵蓋晶片算力與軟體服務，009831將AI投資從硬體出貨延伸至使用量帶來的商機，也讓已有台股AI部位的投資人，有機會進一步補足海外科技平台的配置。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF 毛利率 美光 鴻海 微軟 輝達 Google NVDA 營收

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