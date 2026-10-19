主動式ETF規模大洗牌！00406A挑戰千億、00985A暴增逾8成 最新排名出爐
台股主動式ETF規模排名大洗牌！根據臺灣證券交易所「ETF e添富」資料，10月8日至16日短短約一周，主動中信台灣收益（00406A）規模衝上959.11億元，超越主動復華未來50（00991A），躍居第三大主動式台股ETF，距離千億元大關僅差40.89億元，今（19）日收盤能否突破千億，備受關注。
00406A規模從657.28億元增加至959.11億元，增加301.83億元、增幅45.92%，排名也從第四名升至第三名，目前僅次於主動統一台股增長（00981A）的2,722.14億元，以及主動統一升級50（00403A）的1,315.44億元。
另一檔值得注意的是主動野村台灣50（00985A），規模從176.11億元衝上318.28億元，增加142.17億元、增幅高達80.73%，排名更從第11名躍升至第7名，一口氣上升4個名次，成為這波排名洗牌的一大亮點。
至於投資策略，00406A結合主動選股與選擇權操作，布局具成長潛力的台股，並透過賣出買權收取權利金，搭配股息及資本利得作為月配息來源；00985A則主打主動式市值型投資，從台灣上市櫃市值前150大企業中，結合成長、動能及價值因子選股，由經理人靈活調整持股，力求創造超額報酬。
其他ETF排名也有變化，主動群益科技創新（00992A）規模增加25.95億元至475.32億元，超越主動群益台灣強棒（00982A）的474.92億元，升至第五名，兩檔僅差0.40億元。00406A逼近千億大關、00985A規模增幅突破八成，成為這波主動式ETF規模競賽的兩大焦點。
主動式台股ETF｜資產規模排名 TOP 10
|ETF代碼
|10/8排名
|10/16排名
|排名變化
|10/8規模
|10/16規模
|00981A
|1
|1
|— 持平
|2,912.43
|2,722.14
|00403A
|2
|2
|— 持平
|1,435.42
|1,315.44
|00406A
|4
|3
|↑ 1名
|657.28
|959.11
|00991A
|3
|4
|↓ 1名
|779.97
|708.98
|00992A
|6
|5
|↑ 1名
|449.37
|475.32
|00982A
|5
|6
|↓ 1名
|516.41
|474.92
|00985A
|11
|7
|↑ 4名
|176.11
|318.28
|00400A
|7
|8
|↓ 1名
|305.47
|300.62
|00405A
|8
|9
|↓ 1名
|247.49
|226.92
|00407A
|9
|10
|↓ 1名
|230.70
|211.00
資料來源：臺灣證券交易所 ETF e添富；規模單位：新台幣億元
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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