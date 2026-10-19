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主動式ETF規模大洗牌！00406A挑戰千億、00985A暴增逾8成 最新排名出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式台股ETF規模排名出現變化，00406A規模達959.11億元、躍居第三大；00985A則以80.73%的規模增幅，從第11名衝上第7名。記者余承翰／攝影
主動式台股ETF規模排名出現變化，00406A規模達959.11億元、躍居第三大；00985A則以80.73%的規模增幅，從第11名衝上第7名。記者余承翰／攝影

台股主動式ETF規模排名大洗牌！根據臺灣證券交易所「ETF e添富」資料，10月8日至16日短短約一周，主動中信台灣收益（00406A）規模衝上959.11億元，超越主動復華未來50（00991A），躍居第三大主動式台股ETF，距離千億元大關僅差40.89億元，今（19）日收盤能否突破千億，備受關注。

00406A規模從657.28億元增加至959.11億元，增加301.83億元、增幅45.92%，排名也從第四名升至第三名，目前僅次於主動統一台股增長（00981A）的2,722.14億元，以及主動統一升級50（00403A）的1,315.44億元。

另一檔值得注意的是主動野村台灣50（00985A），規模從176.11億元衝上318.28億元，增加142.17億元、增幅高達80.73%，排名更從第11名躍升至第7名，一口氣上升4個名次，成為這波排名洗牌的一大亮點。

至於投資策略，00406A結合主動選股與選擇權操作，布局具成長潛力的台股，並透過賣出買權收取權利金，搭配股息及資本利得作為月配息來源；00985A則主打主動式市值型投資，從台灣上市櫃市值前150大企業中，結合成長、動能及價值因子選股，由經理人靈活調整持股，力求創造超額報酬。

其他ETF排名也有變化，主動群益科技創新（00992A）規模增加25.95億元至475.32億元，超越主動群益台灣強棒（00982A）的474.92億元，升至第五名，兩檔僅差0.40億元。00406A逼近千億大關、00985A規模增幅突破八成，成為這波主動式ETF規模競賽的兩大焦點。

主動式台股ETF｜資產規模排名 TOP 10

ETF代碼10/8排名10/16排名排名變化10/8規模10/16規模
00981A11— 持平2,912.432,722.14
00403A22— 持平1,435.421,315.44
00406A43↑ 1名657.28959.11
00991A34↓ 1名779.97708.98
00992A65↑ 1名449.37475.32
00982A56↓ 1名516.41474.92
00985A117↑ 4名176.11318.28
00400A78↓ 1名305.47300.62
00405A89↓ 1名247.49226.92
00407A910↓ 1名230.70211.00

資料來源：臺灣證券交易所 ETF e添富；規模單位：新台幣億元

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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