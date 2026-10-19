鴻海營收破兆、毛利率卻僅6％！AI獲利差逾10倍 009831一次布局全球50檔

AI熱潮讓科技大廠訂單接到手軟，但營收衝得高，就代表賺得多嗎？鴻海（2317）9月營收達1兆1,586億元，單月首度突破兆元，第三季營收更達3兆269億元、年增47.12%。不過，同樣吃到AI商機，各家企業的賺錢能力卻差很大，也讓投資人開始思考，除了伺服器、晶片，還有哪些AI產業值得關注？

從毛利率就能看出差別。鴻海第二季毛利率6.12%，相當於每做100元生意，扣除營業成本後，毛利約6元；反觀台積電毛利率67.7%、輝達約75%，微軟67.2%、Google母公司Alphabet約61.6%，部分企業差距甚至超過10倍。雖然都是AI供應鏈，賺錢模式卻完全不同。

原因其實不難理解，組裝代工靠大量出貨賺錢，訂單雖多，還得面對客戶議價與同業競爭；晶片設計、先進製程則有技術門檻，定價能力相對較強。至於軟體、雲端平台，還能透過訂閱、授權與服務收入持續變現，AI商機自然不只有硬體這一塊。

不過，台股AI產業主要集中在半導體、伺服器與電子製造，資訊服務及數位雲端產業合計僅占上市市值約0.26%。換句話說，就算手上買了好幾檔台股AI ETF，也可能都集中在相似的硬體供應鏈，反而較少布局全球軟體與AI應用市場。

想把AI投資範圍拉得更廣，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力ETF（009831），預計10月29日掛牌，一次布局全球50檔AI相關企業，從電力供應鏈、AI硬體到軟體及應用都有涵蓋，成分股包括輝達、博通、微軟及Alphabet等科技龍頭，讓投資人不必只聚焦台灣AI硬體製造業。

隨著AI發展從硬體建置逐漸延伸到軟體服務與實際應用，投資機會也不再只有誰接到最多訂單。009831透過跨產業布局，提供參與全球AI不同成長環節的選擇，從晶片、電力到軟體平台都能納入投資視野，也讓AI ETF的布局方式多了一種可能。

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