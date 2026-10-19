股票質押200萬買台積電ETF！利率4％該歐印還是分批？投資人勸先想清楚

台股震盪想趁機撿便宜，卻又怕買太早！一名投資人在PTT股市板發文，透露自己準備透過股票質押借出200萬元，投入台積電相關ETF「TSMX」，但擔心碰上2022年那種長時間緩跌行情，讓他猶豫到底該一次歐印，還是分批進場。

原PO表示，自己是長期投資、只買不賣的類型，年初就想辦理股票質押，卻被券商告知沒有額度。直到上週重新開放，年利率4%，他才先將3張股票入庫，打算借200萬元加碼TSMX。不過，面對近期行情，他也好奇大家會選擇一次買滿，還是等季線、年線再撿便宜。

貼文曝光後，不少網友建議分批買進，「不敢歐印就3～6個月內定期買完」、「很簡單一半歐印 一半分期」，也有人認為沒人知道真正低點在哪，與其猜測行情，不如先訂好加碼計畫。

但也有人力挺直接歐印，表示「直接歐印，開低就是買點」、「當然是抄底歐印阿 不然分批越買越高不是心很痛嗎」。另有網友質疑，原PO明明說要長期持有，卻又擔心短期下跌，投資心態似乎有些矛盾。

至於借錢投資的風險，更讓不少網友搖頭，「4%太高，要評估利息」、「怕就不要開槓桿阿! 你怕跌又開槓桿是什麼意思?」。若以200萬元、年利率4%試算，一年光利息就要8萬元，平均每月約6,667元，也讓這場討論從歐印還是分批，延伸到借錢買股究竟值不值得。

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