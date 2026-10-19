快訊

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

出國重病代價驚人！40多歲男日本腦動脈瘤破裂 10天花逾800萬元

雅爾達密約翻版？普丁傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

聽新聞
0:00 / 0:00

股票質押200萬買台積電ETF！利率4％該歐印還是分批？投資人勸先想清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期震盪，一名投資人考慮以年利率4%質押借出200萬元，加碼台積電相關ETF「TSMX」，卻擔心遇上長期下跌，引發歐印與分批進場的討論。聯合報系資料照
台股近期震盪，一名投資人考慮以年利率4%質押借出200萬元，加碼台積電相關ETF「TSMX」，卻擔心遇上長期下跌，引發歐印與分批進場的討論。聯合報系資料照

台股震盪想趁機撿便宜，卻又怕買太早！一名投資人PTT股市板發文，透露自己準備透過股票質押借出200萬元，投入台積電相關ETF「TSMX」，但擔心碰上2022年那種長時間緩跌行情，讓他猶豫到底該一次歐印，還是分批進場。

原PO表示，自己是長期投資、只買不賣的類型，年初就想辦理股票質押，卻被券商告知沒有額度。直到上週重新開放，年利率4%，他才先將3張股票入庫，打算借200萬元加碼TSMX。不過，面對近期行情，他也好奇大家會選擇一次買滿，還是等季線、年線再撿便宜。

貼文曝光後，不少網友建議分批買進，「不敢歐印就3～6個月內定期買完」、「很簡單一半歐印 一半分期」，也有人認為沒人知道真正低點在哪，與其猜測行情，不如先訂好加碼計畫。

但也有人力挺直接歐印，表示「直接歐印，開低就是買點」、「當然是抄底歐印阿 不然分批越買越高不是心很痛嗎」。另有網友質疑，原PO明明說要長期持有，卻又擔心短期下跌，投資心態似乎有些矛盾。

至於借錢投資的風險，更讓不少網友搖頭，「4%太高，要評估利息」、「怕就不要開槓桿阿! 你怕跌又開槓桿是什麼意思?」。若以200萬元、年利率4%試算，一年光利息就要8萬元，平均每月約6,667元，也讓這場討論從歐印還是分批，延伸到借錢買股究竟值不值得。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

股票質押 ETF 台積電 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050、正二會重演2008年金融海嘯？AI泡沫疑慮引熱議 ETF風險成焦點

CoreWeave單周暴跌25％！黃仁勳力挺也沒用 阮慕驊揭3大財務警訊

0056、00878持股比0050分散！風險就更低？一句話引論戰

台股拉回不用怕？投資人看好第四季行情喊：回測季線再起飛！

相關新聞

鴻海營收破兆、毛利率卻僅6％！AI獲利差逾10倍 009831一次布局全球50檔

鴻海9月營收首破兆元，第二季毛利率僅6.12%；009831預計布局全球50檔AI企業，涵蓋硬體與軟體應用。

股票質押200萬買台積電ETF！利率4％該歐印還是分批？投資人勸先想清楚

投資人擬以股票質押借200萬元、年利率4%買TSMX，猶豫歐印或分批；網友提醒利息與槓桿風險，引發投資討論。

0056、00878持股比0050分散！風險就更低？一句話引論戰

投資人熱議0056、00878持股較0050分散是否更安全，網友提醒分散不等於低風險，仍須考量選股與市場風險。

台股跌破季線反而要買？投資人喊一路買到半年線 兩派看法吵翻

台股高檔震盪，投資人主張跌破季線分批買到半年線，網友對進場時機與AI泡沫風險看法分歧，市場兩派爭論不休。

0050、正二會重演2008年金融海嘯？AI泡沫疑慮引熱議 ETF風險成焦點

AI泡沫疑慮升溫，網友討論0050、正二等ETF是否重演金融海嘯；有網友認為ETF不等同CDO，但仍有市場下跌與融資風險。

高含積ETF 吞AI紅利

台積電法說會再度釋出AI需求強勁訊號，不僅第3季營收、獲利優於市場預期，管理層更直言AI需求仍遠高於供給，且未見放緩跡象，未來三年資本支出可望顯著擴張。法人指出，隨AI算力需求持續攀升，先進製程、先進封裝及高效能運算供應鏈將持續受惠，高含「積」ETF也成為掌握AI商機的重要布局工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。