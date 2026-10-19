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0056、00878持股比0050分散！風險就更低？一句話引論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
0050、0056及00878的投資風險引發討論，有投資人好奇高股息ETF持股較分散是否更安全，但也有人提醒，分散不代表風險一定較低。聯合報系資料照
0050、0056及00878的投資風險引發討論，有投資人好奇高股息ETF持股較分散是否更安全，但也有人提醒，分散不代表風險一定較低。聯合報系資料照

ETF到底該選市值型還是高股息？元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）都是熱門標的，但哪一種風險比較低，也讓投資人好奇。近日一名投資人在PTT股市板發文，認為0056、00878的持股比重似乎比0050更分散，因此好奇，高股息ETF是不是相對安全？

原PO表示，若從單一成分股的權重來看，0056、00878似乎比0050分散，讓他不禁懷疑，是否代表高股息ETF的投資風險更小？這個問題也引來不少討論，畢竟0050採市值加權，高股息ETF則有不同的選股邏輯，不能只看持股數量或比重就下結論。

對此，不少網友直接點出盲點，「誰說分散就表示風險小」、「分散 不等於 風險低」，也有人認為「目的不同 一個是 市值 一個是預測殖利率」。有網友提醒，持股分散只是其中一個面向，還得看ETF選進哪些股票，以及承擔什麼樣的市場風險。

至於哪一種ETF更值得買，討論區也出現不同聲音。有人認為「高股息跑輸大盤的風險肯定比0050大」，但也有人指出，0056、00878近期表現不差，甚至有網友提到00713，認為如果手上已經有不少科技股，搭配不同類型的ETF，或許更有分散效果。

也有網友乾脆建議不用選，「全部都買 不就最分散」、「想清楚你是要分散還是要取得市場平均報酬」。另有人提醒，分散個股、分散產業與分散市場是不同概念，與其只比較0050、0056和00878誰的持股比較平均，不如先想清楚自己究竟想降低哪一種風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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