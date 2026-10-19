台股跌破季線反而要買？投資人喊一路買到半年線 兩派看法吵翻
台股近期高檔震盪，市場擔憂後續是否面臨更大跌幅，但也有投資人認為，拉回反而是進場機會。一名投資人今（19）日凌晨在PTT股市板發文，表態看多台股，主張若大盤跌破季線，可採取「左側交易」分批布局，一路買到半年線才停止加碼，長期持有則不急著停利。
原PO指出，與其擔心台股即將崩盤，他反而認為，台股自7月觸底後，僅花一季時間就重新創下新高，才是更令人驚訝的事。他表示，只要仍相信AI產業的未來發展，台股拉回就沒有不買的道理，並強調「買低賣高就是這麼簡單」。
至於實際操作策略，原PO表示，將採取「碰季線沿路買，買到半年線停手」的方式進場，長期部位持續持有、不設定停利點；若是短期操作，則考慮在月線與指數5萬點附近分兩次停利，藉此區分長短線交易策略。
貼文曝光後，部分網友認同拉回布局的想法，留言表示「台股拉回就是買到底怎麼輸」、「拉回不買 難道你想追高套山上」，也有人打算等待更低點進場，直言「3萬點再進場」、「融資沒斷頭前不進場」，對於大盤是否已經跌到適合買進的位置，看法明顯分歧。
不過，也有網友提醒，長期看好AI產業不代表股價不會出現泡沫修正，反問「當年泡沫後難道網路、電商變成夕陽產業嗎？」並指出網路產業後來持續發展，不代表當年的網路泡沫不存在。另有人質疑「當大家都搶著拉回要買時….」，反映市場對於季線能否守住、是否應提前進場，仍存在不同判斷。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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