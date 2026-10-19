0050、正二會重演2008年金融海嘯？AI泡沫疑慮引熱議 ETF風險成焦點

AI投資熱潮持續，但市場近期震盪，也讓投資人開始擔心是否重演2008年金融海嘯。一名投資人在PTT股市板發文，回顧美國次級房貸風暴，當年華爾街將房貸相關債務層層包裝成擔保債務憑證（CDO），最終隨著房貸市場崩潰引爆金融危機。他擔憂，若AI企業尚未實現獲利就耗盡資金，是否可能引發類似危機，連帶衝擊台積電、元大台灣50（0050）及元大台灣50正2（00631L）等熱門投資標的。

原PO指出，台積電、0050與正二近一年多來漲勢強勁，但AI產業需要持續投入大量資金，若未來商業模式無法支撐龐大支出，相關企業與金融市場是否可能出現連鎖反應？他也提到電影《大賣空》描述的次貸危機，擔心如今的AI投資熱潮，會不會成為下一場金融風暴的導火線。

貼文曝光後，不少網友認為，ETF與當年的CDO在產品結構上存在明顯差異，不能直接類比。有人指出「你是不是對ETF有什麼誤解？」、「etf的成分股不是都寫清楚了」，也有網友分析，次貸危機涉及資訊不透明與信用評級問題，而一般股票型ETF的持股相對公開透明。不過，ETF仍會受到成分股價格波動影響，並不代表沒有下跌風險。

另有網友提醒，即使ETF本身不是次級房貸衍生商品，也無法避免市場大幅修正，「ETF公開透明,的確相對安全,只是遇到大跌的時候」、「所有人都會大跌,ETF也不例外30%-50%大跌都有可能」。部分留言則將焦點轉向AI產業融資，擔心部分雲端業者高度依賴借貸與資本市場籌資，若資金鏈出現問題，仍可能衝擊相關企業與投資人。

對於AI是否已經形成泡沫，討論區意見也相當分歧，有人認為「AI就已經在賺錢了還在萬一三小」，也有人指出「一堆在財務設計上很容易爆的公司」，質疑部分企業持續舉債擴張的風險。這場討論的爭議焦點並非ETF是否等同CDO，而是當AI資本支出持續擴大、相關股票估值攀升時，投資人該如何看待產業融資風險，以及ETF仍可能承受的市場跌幅。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。