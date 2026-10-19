主動式ETF 四檔蓄電

台股近期震盪加劇，主動式ETF選股與操作策略備受關注。主動群益台灣強棒（00982A）及主動復華未來50各具投資特色，投資人可進一步觀察兩檔ETF的相關認購權證，掌握市場波動下的投資機會。

法人表示，近期市場仍受到中東地緣政治風險、美債殖利率高檔震盪等總經因素干擾，投資人情緒偏向謹慎，但隨著聯準會升息雜音逐步淡化，市場焦點可望重新回到企業獲利與產業基本面。展望後市，AI伺服器新品陸續出貨、半導體需求持續成長，加上台灣晶圓代工龍頭法說會釋出的正向展望，均有助支撐台股中長期表現。

法人表示，看待近期市場波動，一是台股震盪後回穩，從籌碼面來看市場資金仍聚焦AI相關受惠產業；二是企業獲利持續上修，AI需求成為最大成長動能；三是AI投資主軸未變，後市仍可留意PCB、ABF載板與液冷商機。

法人表示，運算需求快速成長，帶動GPU、CPU、高速網路、記憶體及ABF載板等供應鏈供不應求，PCB／CCL材料升級及液冷散熱滲透率提升亦帶來新商機。即使短期受到地緣政治或殖利率波動干擾，中長期仍看好AI供應鏈成長趨勢。

權證發行商建議，看好00982A、00991A後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

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