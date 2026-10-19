買非投等債 正是時候

根據統計，目前美國非投等債平均到期殖利率來到8.35%高水準，高於歐洲非投等債的6.76%、美國投等債的6.04%、歐洲投等債的4.43%。歷史經驗顯示，美國非投等債在相對較高殖利率進場，未來12個月報酬率多為正數。

在目前市場普遍對於科技股「居高思危」下，美國非投等債殖利率維持在歷史較高水準，當債券價格波動時，能提供強大的下檔緩衝，展現抗震力，成為資金避風港，也是存債族首選。

台新美國非投等債ETF（00989B）經理人簡大為指出，中東戰事升溫推升國際油價，加上美國通膨數據偏強，使聯準會（Fed）已於9月升息1碼。不過，只要美國經濟維持成長、企業現金流保持穩定，信用利差大幅擴張的壓力相對有限，非投資等級債券便有機會透過較高票息持續累積總報酬。

尤其當市場進入「高利率維持較久」環境，投資策略未必需要押注利率快速下降，透過短存續期間搭配較高票息，同樣有機會創造相對穩定的債息收益。

簡大為表示，相比長天期公債，非投等債的存續期間（Duration）較短，如果未來通膨微幅反彈或利率維持在高檔更久，非投等債受到的價格衝擊會比較小。

此外，目前市場普遍預期2027年美國經濟將維持溫和成長，只要不發生嚴重的經濟衰退，企業的違約率預計會控制在1.5%-3%的健康水準，對非投等債有利。

整體而言，美國非投等債受惠於較高票息收入、企業基本面穩健，以及美國經濟溫和成長，吸引力提升。後市只要美國企業現金流保持穩定，信用利差大幅擴大的壓力相對有限，美國非投等債便有機會透過票息收入累積總報酬。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，AI資本支出持續擴大提升生產力，企業獲利成長動能強勁，市場上修2026年成長至32%，MSCI全球指數2026年獲利成長預估達35.3%。但財政赤字等結構性因素及AI企業發債影響供需，加上期中選舉前市場觀望，利率政策不明朗，預期美債殖利率將持續高檔震盪，債券建議維持較低存續期間，若殖利率大幅走高，可布局中短天期信用債。

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