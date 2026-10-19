高含積ETF 吞AI紅利

台積電法說會再度釋出AI需求強勁訊號，不僅第3季營收、獲利優於市場預期，管理層更直言AI需求仍遠高於供給，且未見放緩跡象，未來三年資本支出可望顯著擴張。法人指出，隨AI算力需求持續攀升，先進製程、先進封裝及高效能運算供應鏈將持續受惠，高含「積」ETF也成為掌握AI商機的重要布局工具。

AI熱潮帶動科技ETF吸金力道。根據投信投顧公會統計，截至今年9月底，規模百億元以上台股ETF近一年規模成長排行榜中，富邦科技ETF（0052）以1,021.4%成長率高居第一，規模達1,656.6億元，其次野村臺灣新科技50（00935）年增436%、台新臺灣IC設計（00947）年增423.5%。

0052截至10月14日台積電持股比重達63.3%，展現高含「積」特色，隨台積電持續受惠AI浪潮，0052也成為市場關注焦點。展望第4季，台積電預估營收達523億至543億美元，2026年美元營收年增約44%，全年資本支出維持600億至640億美元，顯示AI需求持續轉化為實質營運成長。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，台積電法說再次確認AI投資動能未因基期墊高而降溫，隨Agentic AI、客製化ASIC及高效能運算需求擴張，成長動能持續向先進封裝、AI伺服器、高階PCB、散熱及電源管理等供應鏈擴散，台灣科技產業受惠層面更加廣泛。

洪珮甄指出，近期半導體股受到通膨、利率及市場評價調整影響，股價出現回檔，但在AI需求、企業獲利及資本支出趨勢未反轉下，短線震盪反而有望創造中長線布局機會。

0052聚焦台灣科技產業，具備高含積特色，投資人無須過度猜測短線高低點，可透過定期定額或逢回分批布局，參與AI產業長期成長契機。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君表示，隨全球雲端服務業者持續擴大AI資本支出，台灣在先進製程、高效能運算及相關供應鏈的關鍵地位可望延續。

產業布局方面，持續看好AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速傳輸及散熱等領域。

操作上，隨科技股評價處於相對高檔，市場將更重視企業獲利能否跟上成長預期，建議聚焦具技術競爭優勢、訂單能見度及獲利成長動能的企業，並利用市場短期回檔，分批布局中長期投資機會。

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