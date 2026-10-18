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00984D台灣最大主動式債券ETF迎第七次配息 年化配息率逾10%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台灣最大主動式債券ETF主動聯博全球非投（00984D）將迎來第七次配息。圖／AI生成
台灣最大主動式債券ETF主動聯博全球非投（00984D）將迎來第七次配息。圖／AI生成

台灣最大主動式債券ETF主動聯博全球非投（00984D）將迎來第七次配息，每受益權單位預估配發0.085元，與前六次維持一致，預估年化配息率逾10%，預定於11月3日除息。投資人如果有意參與本次配息，11月2日為最後買進日。

00984D今年1月成立到10月8日為止，規模已成長逾七倍到120多億元，躍居台灣規模最大的主動式債券ETF，受益人數則成長585%。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，00984D第3季成長動能尤其突出。根據統計，第3季台灣整體債券ETF（含主、被動）平均規模減少約23.8億元、受益人數平均減少754人；相較之下，00984D單季規模增加約71億元、受益人數增加7,701人，表現優於整體債券ETF。

鍾郁婕指出，第3季全球金融市場受到利率走升、通貨膨脹疑慮及地緣政治風險影響，債市震盪加劇，也使兼具收益潛力與主動管理特色的非投資等級債券ETF更受投資人關注。

近期債券價格承壓，也帶動殖利率回升，為投資人創造布局固定收益資產的機會。截至9月底，彭博美國非投資等級公司債券指數最低殖利率升至8.4%，為2025年4月以來新高。

鍾郁婕分析，在利率可能維持高檔的環境下，非投資等級債券的收益優勢仍值得關注，但信用市場分化也使選債更加重要。尤其疫情後一度由升評主導的信用評等趨勢，今年已轉為升評與降評件數大致相當，顯示投資人更需審慎評估個別企業的財務體質、償債能力與潛在風險。

截至9月底，00984D平均存續期間約3.18年，以BB及B級債券爲核心，布局涵蓋循環性消費、能源、通訊及科技等產業，透過跨產業配置與個別債券篩選，掌握不同市場環境下的投資契機。

鍾郁婕指出，00984D持續布局獨立能源生產商與能源中游企業，掌握具吸引力的風險調整後報酬。另一方面，AI資本支出擴張也為科技產業帶來新商機，但部分通訊與科技企業仍面臨成長放緩、負債偏高等挑戰。投資團隊因而審慎評估企業財務體質與評價，並利用市場價格錯置，選擇性布局具改善潛力的債券。

展望第4季，鍾郁婕表示，00984D將延續全球分散布局與基本面研究優勢，靈活調整信用及產業配置，發掘具吸引力的收益標的。但她也提醒投資人，市場變化快速，投資人應視個人風險屬性，分散布局，避免追高殺低的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

債券 配息 ETF 00984D主動聯博全球非投

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