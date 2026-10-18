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上周三大法人買超ETF前十大 第一名是反向ETF、2檔高股息進榜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

上周台股下跌4.4%，收在47,111點，周線翻黑。觀察三大法人ETF買盤，明顯偏避險與防禦，高達七檔被債券ETF包辦，另有兩檔高股息ETF。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50反1（00632R），有24.7萬張，其次是群益ESG投等債20+（00937B），有22.0萬張，第三名是群益台灣精選高息（00919）有17.1萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為FT臺灣永續高息、元大AAA至A公司債、永豐20年美公債、群益優選非投等債、元大美債20年、中信優息投資級債，以及國泰20年美債。

截至9月底，彭博美國非投資等級公司債券指數最低殖利率升至8.4%，創2025年4月以來新高。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，在利率可能維持高檔的環境下，非投資等級債券的收益優勢仍值得關注，但信用市場分化也使選債更加重要。尤其疫情後一度由升評主導的信用評等趨勢，今年已轉為升評與降評件數大致相當，顯示投資人更需審慎評估個別企業的財務體質、償債能力與潛在風險。

展望第4季，鍾郁婕表示，利率與信用利差波動可能持續，加上產業基本面與企業信用狀況分歧，將進一步突顯主動管理的重要性。主動聯博全球非投ETF（00984D）將延續全球分散布局與基本面研究優勢，靈活調整信用及產業配置，發掘具吸引力的收益標的。對希望在股市高檔震盪之際增加收益來源的投資人而言，適度納入非投資等級債券，可望分散股票部位的風險，為整體資產配置增添收益潛力與應對市場變化的彈性。不過提醒投資人，市場變化快速，投資人應視個人風險屬性，分散布局，避免追高殺低的風險。

上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三大法人 ETF 高股息 債券ETF

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