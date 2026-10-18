上周ETF成交前十名 這檔主動式日均86萬張最高！

上周台股大跌2,202點、跌幅4.4%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達86萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有39.7萬張，第三名是元大台灣50正（00631L），有28.1萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50、凱基台灣TOP50、主動統一台股增長、主動統一升級50、主動野村台灣50、元大台灣50反1、群益半導體收益。前十名日均量都逾10萬張。

主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，近期市場面臨利率與評價調整壓力，但股價震盪與產業需求應分開觀察。台積電對AI及先進製程需求維持正向展望，有助支撐半導體與相關供應鏈的中長期投資信心；惟部分個股先前已反映樂觀預期，即使企業繳出亮眼成績，短線仍可能出現利多實現與獲利了結，後續應持續追蹤訂單、營收及獲利能否跟上市場期待。

張書廷認為，AI仍是台股中長期的重要投資主軸，但隨市場位階墊高，選股將更重視企業實際獲利與評價合理性。資金有機會從大型權值股，進一步向具實質業績支撐的供應鏈擴散，先進製程、PCB與銅箔基板（CCL）、先進封裝、散熱、共同封裝光學（CPO）及高速傳輸等族群，仍是值得持續追蹤的方向。

上周成交日均量前十強ETF。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

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