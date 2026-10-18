快訊

蔣萬安競總主委是她！盧秀燕親口證實「3天前敲定」 被問細節直吐3字

梅艷芳骨灰遭竊3個月！過世23年不安寧 警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」

強颱薔琵路徑2情境但有1結果 吳聖宇：周五之後離台灣非常接近

聽新聞
0:00 / 0:00

上周ETF成交前十名 這檔主動式日均86萬張最高！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股大跌2,202點、跌幅4.4%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達86萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有39.7萬張，第三名是元大台灣50正（00631L），有28.1萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50、凱基台灣TOP50、主動統一台股增長、主動統一升級50、主動野村台灣50、元大台灣50反1、群益半導體收益。前十名日均量都逾10萬張。

主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，近期市場面臨利率與評價調整壓力，但股價震盪與產業需求應分開觀察。台積電對AI及先進製程需求維持正向展望，有助支撐半導體與相關供應鏈的中長期投資信心；惟部分個股先前已反映樂觀預期，即使企業繳出亮眼成績，短線仍可能出現利多實現與獲利了結，後續應持續追蹤訂單、營收及獲利能否跟上市場期待。

張書廷認為，AI仍是台股中長期的重要投資主軸，但隨市場位階墊高，選股將更重視企業實際獲利與評價合理性。資金有機會從大型權值股，進一步向具實質業績支撐的供應鏈擴散，先進製程、PCB與銅箔基板（CCL）、先進封裝、散熱、共同封裝光學（CPO）及高速傳輸等族群，仍是值得持續追蹤的方向。

上周成交日均量前十強ETF。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
上周成交日均量前十強ETF。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主動式 群益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A成台股震盪焦點！開盤半小時成交逼近40萬張 前三次配息表現曝光

七檔主動式ETF火熱 資金轉向金融股息及本月除息的商品

台股暴跌1656點！00406A配息連3次維持0.138元 年化配息率17.8％

00406A掛牌4個月規模暴增910%！受益人衝23.5萬 第四次配息將揭曉

相關新聞

上周ETF成交前十名 這檔主動式日均86萬張最高！

上周台股大跌2,202點、跌幅4.4%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達86萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有39.7萬張，第三名是元大台灣50正（00631L），有28.1萬張。

上周三大法人買超ETF前十大 第一名是反向ETF、2檔高股息進榜

上周台股下跌4.4%，收在47,111點，周線翻黑。觀察三大法人ETF買盤，明顯偏避險與防禦，高達七檔被債券ETF包辦，另有兩檔高股息ETF。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50反1（00632R），有24.7萬張，其次是群益ESG投等債20+（00937B），有22.0萬張，第三名是群益台灣精選高息（00919）有17.1萬張。

凱基009816成定期定額新寵兒 交易戶數達10萬

定期定額逐漸成為國人長期參與股市成長機會的方式之一，其中又以台股ETF最受投資人青睞。根據投信投顧公會資料，截止2026年8月，ETF定期定額交易戶數已從今（2026）年1月的249.8萬躍升至352.8萬，扣款金額也從新台幣198.37億增加至308.05億元。觀察今年以來ETF定期定額人氣標的，除了多檔熟面孔，凱基台灣TOP 50ETF（009816）也以黑馬之姿成為定期定額新寵兒之一。

《魷魚遊戲》生存賽局 這檔美股ETF迎戰2027最強財報季

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ (009815)經理人郭修誠表示，在資金尋求避風港的過程中，強勢科技巨頭展現相對抗跌韌性，以大華美國MAG7+（009815）核心成份股更逆勢突圍，成為引領第4季行情與展望2027年算力霸權的最強支柱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。