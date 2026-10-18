00881雙龍頭持股近半 定期定額戶數月增11.39%

全球AI競賽正從擴大算力規模，進一步走向運算效率與成本的較量，因看好科技產業的長期前景，吸引廣大投資人透過定期定額參與00881，根據證交所9月統計資料，00881定期定額交易戶數達63,767戶，不僅位列定期定額前十大ETF，以11.39%的月增幅躍居前十大之冠！對此，國泰台灣科技龍頭ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，隨著AI服務需要處理的資料與任務日益複雜，增加晶片數量之外，記憶體、資料傳輸、供電與散熱也須同步配合，這讓AI產業的發展機會不再侷限於晶片本身，台灣科技龍頭在半導體與系統整合方面的實力，將成為新一輪競爭的重要優勢。

2026年開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）中，輝達與微軟接連公布新一代AI基礎設施與晶片布局，從晶片設計到資料中心建置，都成為科技巨頭提升競爭力的重要環節。蘇鼎宇表示，微軟新一代AI晶片Maia 300採用台積電（2330）2奈米家族N2P製程，預計2027年開始部署；輝達則透過MGX開放式架構，釋出Vera Rubin平台的機櫃與運算托盤關鍵設計。前者著重晶片與應用需求的配合，後者推進設備開發與整合，顯示AI競爭正從單一元件的效能，走向整套系統的協同設計，也讓相關供應鏈更受重視。

對應這波從晶片到系統的升級需求，00881以半導體龍頭為核心，並布局電源、電子零組件及伺服器相關企業。根據國泰投信官網持股資料，截至10月14日，台積電占38.78%、聯發科（2454）占10.39%，兩大半導體龍頭占比近半，並納入台達電（2308）、鴻海（2317）、欣興（3037）、聯電（2303）、台光電（2383）及大立光（3008）等，聚焦高階晶片的技術升級，更延伸至新一代AI運算平台所需的關鍵設備與零組件。

蘇鼎宇進一步指出，台積電掌握GPU與客製化AI晶片的製造機會，最新法說會更驗證先進製程需求強勁、2奈米製程已占第3季晶圓營收8%，微軟Maia 300採用N2P製程就是具體案例；聯發科則積極拓展資料中心客製化晶片業務。另外，隨著新一代AI晶片導入高密度機櫃，供電、散熱及系統整合的重要性也隨之提升；OCP峰會上，台達電與鴻海集團分別展示AI資料中心電源、液冷方案，以及 Vera Rubin NVL72整櫃系統，大秀台廠參與新一代運算平台建置的技術實力。00881布局台灣科技龍頭，涵蓋晶片設計、先進製造、電源與整機設備等領域，讓投資人有機會參與AI產業從晶片到系統升級所帶來的發展商機。

展望後市，蘇鼎宇認為，當AI競爭從算力規模走向運算效率，科技企業將更重視每單位運算所能創造的效益。無論是雲端業者發展客製化晶片，或輝達推進新一代開放式架構，背後都是希望降低運算成本，讓AI服務能以更具經濟效益的方式擴大應用。對台灣科技業而言，未來競爭不只在於硬體規格能否領先，更要看企業能否提供符合客戶效能、功耗與建置成本需求的解決方案，進而將技術優勢轉化為實際營運成果。

00881聚焦具備技術實力與市場地位的台灣科技龍頭，後續可持續觀察主要持股的新平台導入進度，以及相關需求對營收與獲利的實際貢獻，對看好台灣科技產業中長期發展的投資人而言，可透過00881定期定額分批累積部位，將投入時點分散至不同月份，減少單次進場時點對整體持有成本的影響，也不必因短期市場波動而急於決定進場時機。

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