凱基009816成定期定額新寵兒 交易戶數達10萬

定期定額逐漸成為國人長期參與股市成長機會的方式之一，其中又以台股ETF最受投資人青睞。根據投信投顧公會資料，截止2026年8月，ETF定期定額交易戶數已從今（2026）年1月的249.8萬躍升至352.8萬，扣款金額也從新台幣198.37億增加至308.05億元。觀察今年以來ETF定期定額人氣標的，除了多檔熟面孔，凱基台灣TOP 50ETF（009816）也以黑馬之姿成為定期定額新寵兒之一。

今年2月甫掛牌上市的凱基台灣TOP 50（009816）在問世兩個月後，即闖入ETF定期定額交易戶數前10名的排行榜，今年9月更突破自身里程碑，交易戶數突破10萬，無疑是今年最受投資人矚目的產品之一。

受惠AI投資利多，「賣鏟子」的台股今年以來漲幅已逾70%、亮眼表現難以忽視，而這也確實反映在投資人偏愛的投資標的上。目前定期定額市場中，被動台股ETF佔總體交易戶數的82.5%，被動海外股票ETF有7.7%、主動台股ETF佔7.1%、被動海外債券ETF為 1.4%，主動海外股票ETF則占1%，顯然被動台股ETF深受投資人期望。

凱基台灣TOP 50ETF（009816）研究團隊表示， 9月中，美國聯準會主席華許在任內首度升息一碼，將政策利率推升至3.75%至4.00%，利率政策的不確定性一落地，場外資金隨即回流，指數順勢越過前高，市場情緒由觀望明顯轉向積極，推升這一段行情的關鍵在利率預期的轉向。展望後市，美國9月非農就業僅增2.9萬人，遠低於市場預期，7、8兩月合計下修6萬人，失業率升至4.2%，市場對美國聯準會10月再度升息的押注明顯退燒。

凱基台灣TOP 50ETF（009816）研究團隊指出，市場普遍預期明年台股上市櫃企業獲利仍有高雙位數增幅，不過台股大盤融資餘額已重回6,000億元以上，加上美台兩地今年皆為選舉年，市場雜訊可能導致短線震盪放大，建議投資人透過定期定額網羅一籃子龍頭企業的市值型台股ETF，分批布局、分散進場成本風險，持續參與台股成長曲線。

8月ETF定期定額扣款戶數分布。(資料來源：投信投顧公會)

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。