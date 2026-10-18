《魷魚遊戲》生存賽局 這檔美股ETF迎戰2027最強財報季

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+ (009815)經理人郭修誠表示，在資金尋求避風港的過程中，強勢科技巨頭展現相對抗跌韌性，以大華美國MAG7+（009815）核心成份股更逆勢突圍，成為引領第4季行情與展望2027年算力霸權的最強支柱。

全球影音串流平台熱烈討論的生存遊戲影集，宛如當前美股金融市場的縮影。美股四大指數主要受到大型銀行第3季財報開門不利，如花旗重挫逾5%、摩根大通支出超預期及記憶體與設備族群續弱拖累，然而，美國聯準會紐約分行總裁約翰·威廉斯（John Williams）釋出偏鴿派談話並指出若景氣符合預期，2027年或無需進一步升息，帶動尾盤跌幅顯著收斂。

郭修誠表態，美股科技七雄在AI商業化變現的進展上持續繳出亮眼成績單。以Meta為例，其因在Facebook推出由LLM（大型語言模型）驅動的自訂演算法功能，AI商業化變現加速，獲外資大幅調升目標價，9月以來累計漲幅已達35%；輝達（Nvidia）則在算力買盤強力支撐下上漲0.97%，執行長黃仁勳更宣布將在未來一周公布超過20億美元的歐洲AI投資計畫。此外，蘋果（Apple）股價創下歷史新高，正式發表首款搭載Siri AI與臉部辨識的智慧家庭顯示中樞HomeView。Google（Alphabet）也於近期發布新一代端側AI模型 Embedding Gemma 2 嵌入模型，支援跨模態處理與效能躍進，主打端側隱私搜索與離線RAG，全面深化端側AI開發者生態與隱私合規需求。

郭修誠表示，儘管市場部分個股如甲骨文因威斯康辛州數據中心項目面臨輸電審批延期與基礎設施系統性風險而引發關注，但整體科技龍頭透過強大的現金流與技術護城河，依然穩固掌控2027年長期多頭的發展主導權。

展望2027年，郭修誠認為，美股科技產業將全面從「單純基礎建設」跨入「端側AI、軟硬體全生態落地與智慧終端應用」的新紀元。高階AI晶片、雲端運算與隱私安全架構的需求呈指數級擴張，帶動台積電ADR極強的抗跌力道。隨著最強財報季開跑，科技巨擘展現出的真實盈餘變現能力，正為第4季傳統旺季提供最厚實的底部支撐。

大華銀投信表示，在美股四大指數面臨金融股與記憶體短線修正、資金集體湧向科技巨頭避風的震盪格局中，009815 藉由精準鎖定美股七巨頭（MAG7）與頂尖AI供應鏈，展現出高度的防禦力與向上爆發潛力。隨著總體經濟利率前景趨穩、最強財報季的營運數據逐一兌現，009815 可望成成為投資人布局第4季行情與迎接2027年科技大浪潮的戰略配置。

大華美國MAG7+ (009815) 成分股優勢分析。(資料來源：彭博、各大國際研究機構)

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