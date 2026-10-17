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野村ETF 00985A受益人續增58% 10月19日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

市場擔憂中國大陸長鑫存儲擴產恐加劇記憶體供給壓力，加上美國9月CPI年增3.7%，略高於市場預期的3.6%，再度引發升息及AI投資融資成本疑慮，伴隨獲利了結賣壓，市場波動加劇。野村投信表示，短線雜音未改變AI需求成長趨勢，企業訂單與獲利仍是台股的重要支撐。主動野村台灣50 ETF（00985A）公布第二階段收益分配公告，除息交易日為10月19日，最後買進日為10月16日，收益分配預計於11月13日發放。

主動野村台灣50 ETF（00985A）採半年配息機制，自9月30日第一階段收益分配公告以來，受益人數由9月24日45,633人，增至10月8日72,390人，增加26,757人、增幅約58.64%，顯示投資人對主動式ETF的關注持續升溫，期望在產業輪動迅速、個股分化明顯的市況中，藉由專業團隊的選股與配置能力，發掘具基本面支撐的投資機會。

主動野村台灣50 ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，近期市場擔憂長鑫存儲擴產帶來競爭壓力，但先進設備取得與量產良率仍是關鍵，評估對整體記憶體市場的衝擊相對有限。目前台廠記憶體現貨與合約價格仍有明顯價差，營收與獲利有望逐季成長；被動元件方面，MLCC繼第2季對通路商調漲價格後，預期大型ODM客戶於第4季至2027年第1季亦可能迎來價格調整。隨著市場更重視營收、訂單能見度與產品規格升級，選股將回歸企業基本面。

林浩詳指出，隨著美國企業進入第3季財報公布期，AI相關股票也迎來獲利檢驗，市場焦點轉向四大雲端服務供應商（CSP）明年資本支出是否進一步上修，以及AI需求能否持續轉化為供應鏈的營收與獲利。Vera Rubin逐步進入實際出貨階段，相關供應鏈可望受惠拉貨放量與產品單價提升，仍是後續台股布局重點。股價累積可觀漲幅後，短線震盪未必代表產業趨勢反轉，選股更應聚焦訂單能見度、產品規格升級及獲利成長，掌握具基本面支撐的投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 除息 中國大陸

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