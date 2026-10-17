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費半指數大跌 法人：來自估值與情緒面承壓 而非AI需求消失

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）擬任經理人郭明玉表示，費城半導體指數連續下跌，是2025年5月以來最長的連跌周期之一，但研判大跌主要來自於估值與情緒面承壓，而非AI需求消失；且多數成分股在這一波已回落超過10%，部分高品質半導體股開始接近較合理區間。

郭明玉指出，晶圓代工龍頭法說內容來看，無論是先進製程、AI晶片、HPC或先進封裝需求，皆維持穩健成長趨勢，顯示全球雲端服務商與科技巨頭的AI投資腳步並未放緩，也再次驗證AI仍是推動科技產業成長最重要的驅動力。

從台灣總體經濟來看，主計總處預估台灣今年GDP成長率可望達11.05%，創1988年以來最高紀錄，2027年仍可望維持6.04%成長動能，顯示AI帶動的出口、投資及企業資本支出仍持續支撐台灣經濟成長。從評價面來看，目前市場估值並未明顯偏離基本面。一般成長型企業本益比多落在25至30倍區間，那斯達克指數目前約31倍，相較之下，台灣加權指數本益比約21倍、電子類股約23倍，評價仍位於相對合理水準。

企業獲利方面，在AI需求持續擴張、企業投資動能強勁帶動下，企業獲利仍有機會維持高速成長，郭明玉認為，2026年台灣上市公司獲利年增率可望達79%，2027年仍有29%的成長機會，因此只要AI需求延續、企業獲利持續上修，台股突破50,000點將指日可待，可把握近期回檔掌握較佳的進場時機。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）採主動式投資策略，除布局具備關鍵客戶、關鍵技術及產業地位的科技龍頭外，更能提前挖掘有機會受惠AI浪潮的科技新秀，掌握產業成長初期的投資契機。此外，00413A預計集中持有30至35檔個股，透過主動研究與動態調整持股，爭取超額報酬機會。發行價每單位10元，募集期間為10月19至23日，提供參與AI驅動新一輪科技成長趨勢的布局機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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