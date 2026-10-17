快訊

獨／郭靜純爆離婚！老公王信貴欠千萬債務人間消失 連綜藝大哥也中招

三重酒駕贓車瘋狂衝撞26輛機車 男子逃進民宅被員警逮出

65歲以上長者免健保費…賴總統站台喊「妥當了」 黃國昌傻眼：玩哪招？

聽新聞
0:00 / 0:00

大華銀ETF 00918規模今年暴增90%突破1,600億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年以來台股ETF規模成長排行榜。資料來源：臺灣證券交易所
2026年以來台股ETF規模成長排行榜。資料來源：臺灣證券交易所

AI長線趨勢不變，台股高股息ETF熱度不減！截至10月14日，大華優利高填息30（00918）規模已強勢突破1,600億元。2026年以來，00918其規模大幅暴增791億元，年規模成長率更飆上93%，穩居高股息ETF前段班。亮眼的規模增速，充分展現市場投資人對「股息與成長雙贏」策略的堅定信心。

法人分析，觀察國內ETF市場，今年來規模成長居前者多為高股息與主動式產品。其中，元大高股息（0056）規模成長3,319億元、群益台灣精選高息（00919）成長2,179億元、國泰永續高股息（00878）成長2,107億元，而00918則以790億元規模站穩大型高股息ETF行列，持續受到投資大眾青睞。00918聚焦「高股息＋高填息」雙重選股邏輯，不單追求殖利率，更重視企業獲利品質及填息能力，因此在AI帶動企業獲利提升背景下，更能掌握科技產業成長契機。

00918這次配息已於10月15日正式發放。投資人參與配息同時，也可透過長期持有分享企業成長成果。高股息ETF投資重點在於長期累積資產，建議投資人不妨採取定期定額方式持續扣款，透過紀律投資分散市場波動風險，提高長期投資潛力。

華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期全球AI產業再傳多項利多消息，進一步強化市場對台灣AI供應鏈的樂觀看法。首先，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）公布第3季營收約新台幣1.49兆元，年增約50%，創下單季歷史新高，主要受惠AI晶片需求持續強勁，市場聚焦即將公布的法說會展望。AI伺服器核心記憶體供應商SK海力士亦指出，AI基礎建設投資持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）需求維持高速成長，公司並看好AI推論市場帶動下一波記憶體升級循環。

郭修誠指出，在雲端運算領域，微軟（Microsoft）宣布擴大自研AI晶片Maia部署規模，預計未來將以多GW等級AI資料中心支援Copilot及企業AI應用，顯示全球大型科技公司資本支出仍積極投入AI基礎建設。此外，市場持續關注NVIDIA（輝達） Blackwell平台量產進度，隨AI運算需求快速增長，資料中心業務維持強勁成長動能，進一步帶動先進製程、CoWoS封裝及AI伺服器供應鏈需求。

郭修誠表示，00918持股涵蓋多家具備獲利潛力及股利政策之優質企業，其中不乏AI產業鏈重要受益者。隨著全球AI資本支出持續成長，從晶圓代工、封裝測試、伺服器零組件、網通設備到高效能運算相關產業，均有望受惠於AI長期趨勢。

展望後市，郭修誠指出，在企業獲利穩健、AI需求持續擴張及降息循環逐步展開等利多支撐下，高股息ETF仍具中長期吸引力。大華投信表示，面對市場波動，透過具備高股息與高填息特色的00918進行長期布局，並搭配定期定額投資策略，有機會掌握AI產業成長與股息收益雙重契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 華銀 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

00918成台股震盪布局焦點！AI攻、金融守 法人揭2大投資優勢

312億現金股利 來了

高含「金」量ETF 紅不讓

相關新聞

台股躍亞洲基金首選市場 淨加碼比率達50%領先日韓

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

台股何時大反攻…盯五訊號

台股近日急跌失守月線，短線仍具震盪風險。法人指出，本波屬健康修正，毋須過度恐慌，後市若出現費城半導體指數站回季線、外資翻多、大盤帶量收復月線、台積電收復2,500元、融資明顯減肥等五大訊號，將是反攻號角響起時刻。

法說會後外資力挺 台積目標價5,000元創內外資最高價位

台積電法說會後獲多家外資券商按讚，其中Aletheia資本將台積電目標價大升至5,000元，創下內外資最高目標價，主要看好AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，及未來資本支出擴大等因素，並維持「買進」評等。

輝達推新品微星沾光 法人聚焦後續接單情況

微星（2377）積極擴大AI產品布局，隨著輝達（NVIDIA）RTX Spark高階AI PC正式開賣，首批銷售反應優於預期，法人指出，RTX Spark機種有助推升微星產品平均售價（ASP），後續將觀察第二批產品接單情況。

不銹鋼需求轉弱 鎳價跌 燁聯、唐榮承壓

國內不銹鋼板材盤價連三個月上漲後目前市況出現變化，在鎳價走跌、需求轉弱下，亞洲大咖供應商印尼青山的主力產品300系列熱軋出口報價調降每公噸30美元，將讓兩台廠燁聯（9957）、唐榮11月新盤承壓。

AI一哥攻德國工業應用 台灣代工廠可望受惠

德國傳出將與輝達簽署廣泛合作協議，加快AI在德國工業的應用，合作範圍涵蓋機器人、自駕車等實體AI技術，以及高效能工業AI模型，涉及投資規模達數億歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。