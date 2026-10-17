大華銀ETF 00918規模今年暴增90%突破1,600億元

AI長線趨勢不變，台股高股息ETF熱度不減！截至10月14日，大華優利高填息30（00918）規模已強勢突破1,600億元。2026年以來，00918其規模大幅暴增791億元，年規模成長率更飆上93%，穩居高股息ETF前段班。亮眼的規模增速，充分展現市場投資人對「股息與成長雙贏」策略的堅定信心。

法人分析，觀察國內ETF市場，今年來規模成長居前者多為高股息與主動式產品。其中，元大高股息（0056）規模成長3,319億元、群益台灣精選高息（00919）成長2,179億元、國泰永續高股息（00878）成長2,107億元，而00918則以790億元規模站穩大型高股息ETF行列，持續受到投資大眾青睞。00918聚焦「高股息＋高填息」雙重選股邏輯，不單追求殖利率，更重視企業獲利品質及填息能力，因此在AI帶動企業獲利提升背景下，更能掌握科技產業成長契機。

00918這次配息已於10月15日正式發放。投資人參與配息同時，也可透過長期持有分享企業成長成果。高股息ETF投資重點在於長期累積資產，建議投資人不妨採取定期定額方式持續扣款，透過紀律投資分散市場波動風險，提高長期投資潛力。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期全球AI產業再傳多項利多消息，進一步強化市場對台灣AI供應鏈的樂觀看法。首先，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）公布第3季營收約新台幣1.49兆元，年增約50%，創下單季歷史新高，主要受惠AI晶片需求持續強勁，市場聚焦即將公布的法說會展望。AI伺服器核心記憶體供應商SK海力士亦指出，AI基礎建設投資持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）需求維持高速成長，公司並看好AI推論市場帶動下一波記憶體升級循環。

郭修誠指出，在雲端運算領域，微軟（Microsoft）宣布擴大自研AI晶片Maia部署規模，預計未來將以多GW等級AI資料中心支援Copilot及企業AI應用，顯示全球大型科技公司資本支出仍積極投入AI基礎建設。此外，市場持續關注NVIDIA（輝達） Blackwell平台量產進度，隨AI運算需求快速增長，資料中心業務維持強勁成長動能，進一步帶動先進製程、CoWoS封裝及AI伺服器供應鏈需求。

郭修誠表示，00918持股涵蓋多家具備獲利潛力及股利政策之優質企業，其中不乏AI產業鏈重要受益者。隨著全球AI資本支出持續成長，從晶圓代工、封裝測試、伺服器零組件、網通設備到高效能運算相關產業，均有望受惠於AI長期趨勢。

展望後市，郭修誠指出，在企業獲利穩健、AI需求持續擴張及降息循環逐步展開等利多支撐下，高股息ETF仍具中長期吸引力。大華投信表示，面對市場波動，透過具備高股息與高填息特色的00918進行長期布局，並搭配定期定額投資策略，有機會掌握AI產業成長與股息收益雙重契機。

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