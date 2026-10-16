快訊

坐擁「3400萬資產」卻笑不出來 日64歲婦嘆：早知就不要繼承

65歲老人健保免費、普發現金逕付二讀 卓揆痛批韓國瑜放任帶頭違憲

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

聽新聞
0:00 / 0:00

主動群益核心50 ETF 於10月20日上市 得辦理融資融券

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益核心50（00415A），自115年10月20日起掛牌上市，並得辦理融資融券

證交所表示，由群益投信募集發行之「群益台灣核心50主動式ETF證券投資信託基金」（簡稱：主動群益核心50，證券代碼：00415A）受益憑證，將於115年10月20日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF投資於國內上市上櫃市值排序前25%企業，聚焦其中市值具成長動能、有望成為所屬產業領導廠商作為核心潛力標的，結合量化（如籌碼面、技術面、基本面、市場情緒面等）與質化（產業研究、個股競爭力分析）等方式建構股票投資組合，尋求有效率極大化基金投資組合短、中、長期績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達237檔（含被動式ETF 202檔及主動式ETF 35檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

群益 融券 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

施羅德首檔台股主動ETF來了！00419A發行價10元、採季配息

施羅德參戰主動式ETF！00419A鎖定AI、10元發行採季配息 旗下基金今年飆160％

00985A規模5天暴增55.76％！首配2.15元…10月ETF成長榜奪冠

半導體股愈跌愈買！台股半導體ETF10月人氣王 連兩周受益人數飆新高

相關新聞

台股重挫高股息ETF誰最抗跌？00961含息報酬3.56％居冠 最差跌逾8％

台股修正期間，13檔ETF中8檔含息報酬為正，00961以3.56%居冠，00406A跌8.27%最差。

00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

00918規模突破1639億元，今年增791億元、年增93%；經理人看好AI長線需求，成分股可望受惠資本支出循環。

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

高股息ETF近期強勢，網友因全數轉進0050與VOO而後悔；網友提醒勿受短期績效影響，市值型與高股息可並存，避免追高殺低。

不畏台股動盪 00939股價逆勢連四日創高、股息擬配新高0.15元

今年高股息ETF績效王——統一台灣高息動能（00939）16日公告最新配息，每受益權單位配息金額為0.15元，創下掛牌來新高，以16日收盤價25.09元換算，單月配息殖利率為0.59%同創新高，實際配息金額將在10月30日公告，並在11月3日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月2日前買進並持有，領息日在11月25日。

00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

00406A年化配息率達16%至17%，配息100%來自權利金；詹璇依提醒，投資人勿只看配息率，仍應關注含息總報酬與波動風險。

高股息ETF創高、指數派安靜了？周冠男點破迷思：長期報酬市值型勝出

周冠男指出，高股息ETF近期創高不代表長期績效較佳；市值型ETF總報酬勝出，投資應比較長期風險並分散配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。