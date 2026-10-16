主動群益核心50 ETF 於10月20日上市 得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的主動群益核心50（00415A），自115年10月20日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，由群益投信募集發行之「群益台灣核心50主動式ETF證券投資信託基金」（簡稱：主動群益核心50，證券代碼：00415A）受益憑證，將於115年10月20日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF投資於國內上市上櫃市值排序前25%企業，聚焦其中市值具成長動能、有望成為所屬產業領導廠商作為核心潛力標的，結合量化（如籌碼面、技術面、基本面、市場情緒面等）與質化（產業研究、個股競爭力分析）等方式建構股票投資組合，尋求有效率極大化基金投資組合短、中、長期績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達237檔（含被動式ETF 202檔及主動式ETF 35檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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