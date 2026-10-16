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台股重挫高股息ETF誰最抗跌？00961含息報酬3.56％居冠 最差跌逾8％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期高檔震盪，高股息ETF績效出現分化，FT臺灣永續高息（00961）以3.56%的含息總報酬居13檔比較產品之首，表現最佳與最差相差11.83個百分點。記者余承翰／攝影
台股近期高檔震盪，高股息ETF績效出現分化，FT臺灣永續高息（00961）以3.56%的含息總報酬居13檔比較產品之首，表現最佳與最差相差11.83個百分點。記者余承翰／攝影

台股高檔震盪，高股息ETF真的比較抗跌嗎？台股自10月上旬高點回落，15日重挫1,655點，16日雖反彈141點，但較10月8日收盤仍下跌約4.47%。這波修正也讓高股息ETF績效出現明顯差異，部分產品逆勢上漲，部分跌幅甚至超過大盤，凸顯同樣主打收益，實際抗跌能力卻不盡相同。

根據統計，13檔台股ETF中，有8檔含息總報酬為正、5檔為負。其中，FT臺灣永續高息（00961）以3.56%表現居冠，群益台灣精選高息（00919）上漲3.44%、元大台灣價值高息（00940）上漲2.04%；富邦特選高股息30（00900）、大華優利高填息30（00918）及國泰永續高股息（00878），也分別繳出1.95%、1.65%及1.54%的正報酬。

相較之下，部分主動式ETF在這波修正中表現較弱，主動野村臺灣高息（00999A）含息總報酬下跌5.20%，主動中信台灣收益（00406A）下跌8.27%。以00961上漲3.56%、00406A下跌8.27%比較，兩者績效相差11.83個百分點，反映高配息不代表高報酬，也不保證市場下跌時能有效抗跌。

00961為何在這波台股修正中表現相對突出？ 00961追蹤指數結合股利率、股東權益報酬率（ROE）及ESG等篩選條件，並將ROE成長納入權重調整，除了考量企業配息能力，也重視獲利成長。搭配月配息設計，在提供現金流的同時，也將企業基本面納入選股依據。

市場人士指出，過去高股息ETF競爭常聚焦年化配息率，但市場下跌時，投資人更應觀察產品能否控制資產回撤。配息只是總報酬的一部分，若領取股息的同時，股價跌幅卻超過配息收益，仍可能出現「賺了股息、賠了價差」的情況。

這波台股修正也凸顯，高股息ETF不能只比較配息率，更應關注含息總報酬與選股策略。儘管00961在此次統計期間表現居前，短期抗跌績效仍不代表未來走勢，投資人還須綜合評估長期績效、產業配置及市場風險，才能在追求現金流的同時，兼顧資產累積。

台股ETF一週含息總報酬比較

ETF代號ETF名稱一週總報酬
00961FT臺灣永續高息3.56%
00919群益台灣精選高息3.44%
00940元大台灣價值高息2.04%
00900富邦特選高股息301.95%
00918大華優利高填息301.65%
00878國泰永續高股息1.54%
00934中信成長高股息1.03%
00936台新永續高息中小0.42%
00929復華台灣科技優息-0.63%
00404A主動聯博動能50-3.90%
00401A主動摩根台灣鑫收-4.03%
00999A主動野村臺灣高息-5.20%
00406A主動中信台灣收益-8.27%

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00406A主動中信台灣收益 00999A主動野村臺灣高息 00401A摩根台灣鑫收益 00404A主動聯博動能50 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00918大華優利高填息30 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00940元大臺灣價值高息

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