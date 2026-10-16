不畏台股動盪 00939股價逆勢連四日創高、股息擬配新高0.15元

今年高股息ETF績效王——統一台灣高息動能（00939）16日公告最新配息，每受益權單位配息金額為0.15元，創下掛牌來新高，以16日收盤價25.09元換算，單月配息殖利率為0.59%同創新高，實際配息金額將在10月30日公告，並在11月3日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月2日前買進並持有，領息日在11月25日。

從今年來表現觀察，統一台灣高息動能兩度提升配息金額，前六月均維持0.072元，7月至10月則為0.125元，11月再提升至0.15元；預估今年前十一月配息金額為1.082元、預估今年前十一月配息殖利率為5.49%。

除了單月配息金額及配息殖利率均創新高外，統一台灣高息動能市價也再度改寫掛牌新高，16日收在25.09元，上漲0.22元或0.88%，收盤價連續四個交易日創新高。

從今年來表現觀察，統一台灣高息動能市價含息上漲79.21%，高居高股息ETF之冠，對比同期間加權報酬指數的65.29%，贏過13個百分點。

統一台灣高息動能追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數，截至15日，前十大成分股依序為富邦金（2881）7.86%、台新新光金（2887）6.68%、國泰金（2882）6.35%、華碩（2357）5.97%、玉山金（2884）5.84%、中信金（2891）5.35%、元大金（2885）5.31%、兆豐金（2886）5.07%、華南金（2880）4.9%、凱基金（2883）4.85%。

此外，ETF於15日的淨值為24.92元，其中帳上的收益平準金有0.67元，資本損益平準金則有9.25元；且回顧過去配息組成情況，近四個月有動用已實現資本利得，不過占比平均約在五成水準，其餘仍來自於股利所得。

統一台灣高息動能經理人林良一分析，統一台灣高息動產業分布穩健，主要聚焦金融及電子產業，除仍具備成長性產業外，在防禦性產業布局顯著，在台股高檔震盪之際可分散單一產業之系統性風險，即便遇到市場震盪，仍可展現抵禦能力。建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式，參與台股後市成長行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。