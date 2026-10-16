快訊

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

用餐遇橫禍！北投公寓「天降大塊磁磚」 他路邊吃臭豆腐被爆頭濺血

聽新聞
0:00 / 0:00

00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

聯合新聞網／ 綜合報導
00918採取高股息與高填息雙重選股策略，除了殖利率，也重視企業獲利品質及填息能力，基金規模已突破1,600億元。記者曾原信／攝影
00918採取高股息與高填息雙重選股策略，除了殖利率，也重視企業獲利品質及填息能力，基金規模已突破1,600億元。記者曾原信／攝影

台股高股息ETF熱度持續，大華優利高填息30（00918）資產規模也快速攀升。根據截至10月14日的統計，00918規模達1,639億元，今年以來增加791億元，成長率達93%。隨著AI產業長線需求持續擴張，00918結合「高股息、高填息」的選股策略，持續受到市場關注。

觀察今年以來高股息ETF規模變化，元大高股息（0056）增加3,319億元、群益台灣精選高息（00919）增加2,179億元、國泰永續高股息（00878）增加2,107億元，00918則增加791億元，規模站上1,600億元。法人指出，00918除了追求殖利率，也重視企業獲利品質與填息能力，希望在股息收益之外，同時參與企業成長。

00918最新一次配息已於10月15日發放。法人認為，投資高股息ETF不應只關注單次配息，更應著眼長期資產累積，透過定期定額分批投入，有助於降低單一進場時點的影響，但仍須承擔市場波動風險。

至於AI產業後市，大華銀投信指數量投資部門主管暨00918經理人郭修誠表示，全球AI需求仍有多項利多支撐，包括台積電第三季營收約1.49兆元、年增約50%，創下單季新高，以及SK海力士看好AI基礎建設投資擴張，預期高頻寬記憶體（HBM）需求持續成長，AI推論應用也有望帶動新一波記憶體升級。

郭修誠指出，微軟持續擴大自研AI晶片Maia部署，規劃以多GW等級AI資料中心支援Copilot及企業AI應用；市場也持續關注輝達Blackwell平台量產進度。隨著全球科技大廠投入AI資本支出，先進製程、CoWoS封裝、AI伺服器及相關零組件供應鏈，都有機會受惠於長期需求。

展望後市，郭修誠認為，00918持股涵蓋多家具備獲利潛力與股利政策的企業，其中包括AI產業鏈相關業者，布局範圍從晶圓代工、封裝測試延伸至網通設備與高效能運算。他表示，在企業獲利、AI需求擴張及降息循環等因素支撐下，高股息ETF仍具中長期吸引力，投資人可透過00918搭配定期定額方式，參與AI產業成長並累積股息收益。

今年以來台股ETF規模成長排行榜

排名股票代號ETF名稱資產規模
（億元）		2026年新增
（億元）		成長率
100631L元大台灣50正22,7632,363591%
200981A主動統一台股增長2,8272,324462%
30052富邦科技1,6651,052172%
40050元大台灣5025,21415,030148%
500918

大華優利高填息30


（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）

1,63979193%
6006208富邦台504,7941,89665%
70056元大高股息8,5283,31964%
800919群益台灣精選高息6,3322,17952%
900878國泰永續高股息6,7092,10746%
10009816凱基台灣TOP502,10100%

資料來源：證交所｜截至2026/10/14

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 季配息 規模 ETF 經理人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高股息ETF創高、指數派安靜了？周冠男點破迷思：長期報酬市值型勝出

台股一周跌逾3000點！陳嘉偉示警M頭：年線對稱跌幅恐回測5年線

00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

相關新聞

台股重挫高股息ETF誰最抗跌？00961含息報酬3.56％居冠 最差跌逾8％

台股修正期間，13檔ETF中8檔含息報酬為正，00961以3.56%居冠，00406A跌8.27%最差。

00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

00918規模突破1639億元，今年增791億元、年增93%；經理人看好AI長線需求，成分股可望受惠資本支出循環。

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

高股息ETF近期強勢，網友因全數轉進0050與VOO而後悔；網友提醒勿受短期績效影響，市值型與高股息可並存，避免追高殺低。

不畏台股動盪 00939股價逆勢連四日創高、股息擬配新高0.15元

今年高股息ETF績效王——統一台灣高息動能（00939）16日公告最新配息，每受益權單位配息金額為0.15元，創下掛牌來新高，以16日收盤價25.09元換算，單月配息殖利率為0.59%同創新高，實際配息金額將在10月30日公告，並在11月3日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月2日前買進並持有，領息日在11月25日。

00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

00406A年化配息率達16%至17%，配息100%來自權利金；詹璇依提醒，投資人勿只看配息率，仍應關注含息總報酬與波動風險。

高股息ETF創高、指數派安靜了？周冠男點破迷思：長期報酬市值型勝出

周冠男指出，高股息ETF近期創高不代表長期績效較佳；市值型ETF總報酬勝出，投資應比較長期風險並分散配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。