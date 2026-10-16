00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求
台股高股息ETF熱度持續，大華優利高填息30（00918）資產規模也快速攀升。根據截至10月14日的統計，00918規模達1,639億元，今年以來增加791億元，成長率達93%。隨著AI產業長線需求持續擴張，00918結合「高股息、高填息」的選股策略，持續受到市場關注。
觀察今年以來高股息ETF規模變化，元大高股息（0056）增加3,319億元、群益台灣精選高息（00919）增加2,179億元、國泰永續高股息（00878）增加2,107億元，00918則增加791億元，規模站上1,600億元。法人指出，00918除了追求殖利率，也重視企業獲利品質與填息能力，希望在股息收益之外，同時參與企業成長。
00918最新一次配息已於10月15日發放。法人認為，投資高股息ETF不應只關注單次配息，更應著眼長期資產累積，透過定期定額分批投入，有助於降低單一進場時點的影響，但仍須承擔市場波動風險。
至於AI產業後市，大華銀投信指數量投資部門主管暨00918經理人郭修誠表示，全球AI需求仍有多項利多支撐，包括台積電第三季營收約1.49兆元、年增約50%，創下單季新高，以及SK海力士看好AI基礎建設投資擴張，預期高頻寬記憶體（HBM）需求持續成長，AI推論應用也有望帶動新一波記憶體升級。
郭修誠指出，微軟持續擴大自研AI晶片Maia部署，規劃以多GW等級AI資料中心支援Copilot及企業AI應用；市場也持續關注輝達Blackwell平台量產進度。隨著全球科技大廠投入AI資本支出，先進製程、CoWoS封裝、AI伺服器及相關零組件供應鏈，都有機會受惠於長期需求。
展望後市，郭修誠認為，00918持股涵蓋多家具備獲利潛力與股利政策的企業，其中包括AI產業鏈相關業者，布局範圍從晶圓代工、封裝測試延伸至網通設備與高效能運算。他表示，在企業獲利、AI需求擴張及降息循環等因素支撐下，高股息ETF仍具中長期吸引力，投資人可透過00918搭配定期定額方式，參與AI產業成長並累積股息收益。
今年以來台股ETF規模成長排行榜
|排名
|股票代號
|ETF名稱
|資產規模
（億元）
|2026年新增
（億元）
|成長率
|1
|00631L
|元大台灣50正2
|2,763
|2,363
|591%
|2
|00981A
|主動統一台股增長
|2,827
|2,324
|462%
|3
|0052
|富邦科技
|1,665
|1,052
|172%
|4
|0050
|元大台灣50
|25,214
|15,030
|148%
|5
|00918
大華優利高填息30
（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）
|1,639
|791
|93%
|6
|006208
|富邦台50
|4,794
|1,896
|65%
|7
|0056
|元大高股息
|8,528
|3,319
|64%
|8
|00919
|群益台灣精選高息
|6,332
|2,179
|52%
|9
|00878
|國泰永續高股息
|6,709
|2,107
|46%
|10
|009816
|凱基台灣TOP50
|2,101
|0
|0%
資料來源：證交所｜截至2026/10/14
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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