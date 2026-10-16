00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

台股高股息ETF熱度持續，大華優利高填息30（00918）資產規模也快速攀升。根據截至10月14日的統計，00918規模達1,639億元，今年以來增加791億元，成長率達93%。隨著AI產業長線需求持續擴張，00918結合「高股息、高填息」的選股策略，持續受到市場關注。

觀察今年以來高股息ETF規模變化，元大高股息（0056）增加3,319億元、群益台灣精選高息（00919）增加2,179億元、國泰永續高股息（00878）增加2,107億元，00918則增加791億元，規模站上1,600億元。法人指出，00918除了追求殖利率，也重視企業獲利品質與填息能力，希望在股息收益之外，同時參與企業成長。

00918最新一次配息已於10月15日發放。法人認為，投資高股息ETF不應只關注單次配息，更應著眼長期資產累積，透過定期定額分批投入，有助於降低單一進場時點的影響，但仍須承擔市場波動風險。

至於AI產業後市，大華銀投信指數量投資部門主管暨00918經理人郭修誠表示，全球AI需求仍有多項利多支撐，包括台積電第三季營收約1.49兆元、年增約50%，創下單季新高，以及SK海力士看好AI基礎建設投資擴張，預期高頻寬記憶體（HBM）需求持續成長，AI推論應用也有望帶動新一波記憶體升級。

郭修誠指出，微軟持續擴大自研AI晶片Maia部署，規劃以多GW等級AI資料中心支援Copilot及企業AI應用；市場也持續關注輝達Blackwell平台量產進度。隨著全球科技大廠投入AI資本支出，先進製程、CoWoS封裝、AI伺服器及相關零組件供應鏈，都有機會受惠於長期需求。

展望後市，郭修誠認為，00918持股涵蓋多家具備獲利潛力與股利政策的企業，其中包括AI產業鏈相關業者，布局範圍從晶圓代工、封裝測試延伸至網通設備與高效能運算。他表示，在企業獲利、AI需求擴張及降息循環等因素支撐下，高股息ETF仍具中長期吸引力，投資人可透過00918搭配定期定額方式，參與AI產業成長並累積股息收益。

今年以來台股ETF規模成長排行榜 排名 股票代號 ETF名稱 資產規模

（億元） 2026年新增

（億元） 成長率 1 00631L 元大台灣50正2 2,763 2,363 591% 2 00981A 主動統一台股增長 2,827 2,324 462% 3 0052 富邦科技 1,665 1,052 172% 4 0050 元大台灣50 25,214 15,030 148% 5 00918 大華優利高填息30

（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金） 1,639 791 93% 6 006208 富邦台50 4,794 1,896 65% 7 0056 元大高股息 8,528 3,319 64% 8 00919 群益台灣精選高息 6,332 2,179 52% 9 00878 國泰永續高股息 6,709 2,107 46% 10 009816 凱基台灣TOP50 2,101 0 0% 資料來源：證交所｜截至2026/10/14

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