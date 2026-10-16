00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

主動式月配ETF近期成為市場焦點，其中主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16%至17%，吸引追求現金流的投資人，根據最新資料，截至10月15日基金資產規模已達870.74億元。

財經主持人詹璇依近日在影音節目中解析00406A的高配息來源，提醒投資人除了配息率，也要留意實際總報酬與操作風險。

00406A為何能維持高配息？

詹璇依指出，關鍵在於華爾街行之有年的「掩護性買權（Covered Call）」策略，透過賣出買權收取權利金，作為主要配息來源。

同樣採取此策略的還有主動摩根台灣鑫收（00401A），至於主動國泰動能高息（00400A）雖具備權利金操作權限，但仍以股票股利與資本利得為主，配息率約8.5%至9.5%。相較之下，00406A近期配息來源100%來自權利金，加上經理人積極運用最高25%的掩護性買權額度，以及較低股價基期，推升年化配息率。

高配息還有哪些優勢？

詹璇依分析，掩護性買權策略在第三季市場震盪期間展現優勢，傳統高股息ETF若跌破發行價，可能因資本平準金使用限制影響配息，但權利金屬於可分配收益，即使破發仍可配發。

此外，權利金收入具有免課二代健保補充保費、不計入綜合所得稅的特性，對重視現金流與節稅的投資人具有吸引力。

不過，詹璇依提醒「天下沒有白吃的午餐」，高配息不代表高報酬，投資人更應關注「含息總報酬」。

根據截至9月底的統計，00401A繳出正報酬，00406A即使計入配息仍為負報酬。

她解釋，掩護性買權是一把雙面刃，當股市大漲時，買權履約價可能限制現股上漲的獲利空間；遇到市場急跌，權利金也只能提供有限緩衝，無法完全抵銷股價跌幅。

00406A與00401A適合哪些投資人？ 詹璇依指出，00401A持股涵蓋金融股、台積電等，配置相對均衡，較重視防禦與長期穩定；00406A則有近七成集中在半導體與電子科技業，波動特性較高。

她認為，00406A較適合重視現金流、節稅且能承受淨值波動的投資人，在台股高檔盤整時較有發揮空間；若希望產業配置分散、追求資產穩健成長，00401A則是相對穩健的選擇。

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