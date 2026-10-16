快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
主動中信台灣收益（00406A）截至10月15日資產規模達870.74億元，財經主持人詹璇依指出，高配息主要來自掩護性買權策略，提醒投資人仍須留意含息總報酬與淨值波動風險。記者余承翰／攝影
主動中信台灣收益（00406A）截至10月15日資產規模達870.74億元，財經主持人詹璇依指出，高配息主要來自掩護性買權策略，提醒投資人仍須留意含息總報酬與淨值波動風險。記者余承翰／攝影

主動式月配ETF近期成為市場焦點，其中主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16%至17%，吸引追求現金流的投資人，根據最新資料，截至10月15日基金資產規模已達870.74億元。

財經主持人詹璇依近日在影音節目中解析00406A的高配息來源，提醒投資人除了配息率，也要留意實際總報酬與操作風險。

00406A為何能維持高配息？

詹璇依指出，關鍵在於華爾街行之有年的「掩護性買權（Covered Call）」策略，透過賣出買權收取權利金，作為主要配息來源。

同樣採取此策略的還有主動摩根台灣鑫收（00401A），至於主動國泰動能高息（00400A）雖具備權利金操作權限，但仍以股票股利與資本利得為主，配息率約8.5%至9.5%。相較之下，00406A近期配息來源100%來自權利金，加上經理人積極運用最高25%的掩護性買權額度，以及較低股價基期，推升年化配息率。

高配息還有哪些優勢？

詹璇依分析，掩護性買權策略在第三季市場震盪期間展現優勢，傳統高股息ETF若跌破發行價，可能因資本平準金使用限制影響配息，但權利金屬於可分配收益，即使破發仍可配發。

此外，權利金收入具有免課二代健保補充保費、不計入綜合所得稅的特性，對重視現金流與節稅的投資人具有吸引力。

不過，詹璇依提醒「天下沒有白吃的午餐」，高配息不代表高報酬，投資人更應關注「含息總報酬」。

根據截至9月底的統計，00401A繳出正報酬，00406A即使計入配息仍為負報酬。

她解釋，掩護性買權是一把雙面刃，當股市大漲時，買權履約價可能限制現股上漲的獲利空間；遇到市場急跌，權利金也只能提供有限緩衝，無法完全抵銷股價跌幅。

00406A與00401A適合哪些投資人？ 詹璇依指出，00401A持股涵蓋金融股、台積電等，配置相對均衡，較重視防禦與長期穩定；00406A則有近七成集中在半導體與電子科技業，波動特性較高。

她認為，00406A較適合重視現金流、節稅且能承受淨值波動的投資人，在台股高檔盤整時較有發揮空間；若希望產業配置分散、追求資產穩健成長，00401A則是相對穩健的選擇。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 00401A摩根台灣鑫收益 00400A國泰台股動能高息 月配息 ETF

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

00985A規模衝277億！兩周暴增161％ 首配息「確定2.15元」不縮水

台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

台股恐跌回22500點？陳嘉偉示警「還有2萬多點要跌」 5年線成關鍵

相關新聞

00406A月月高配息怎麼來？配息100％來自權利金 詹璇依提醒別只看配息率

00406A年化配息率達16%至17%，配息100%來自權利金；詹璇依提醒，投資人勿只看配息率，仍應關注含息總報酬與波動風險。

高股息ETF創高、指數派安靜了？周冠男點破迷思：長期報酬市值型勝出

周冠男指出，高股息ETF近期創高不代表長期績效較佳；市值型ETF總報酬勝出，投資應比較長期風險並分散配置。

外資狂砍3025億！0050逆勢吸金約378億 股東：越跌越買沒毛病啊

外資15日賣超3025億元，0050受益權單位增3.48億，推估約378億元資金進場；惟來源未必全是散戶，投資人看法分歧。

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

高股息ETF近期強勢，網友因全數轉進0050與VOO而後悔；網友提醒勿受短期績效影響，市值型與高股息可並存，避免追高殺低。

中小利基股扮領頭羊 首檔台股中小主動式 ETF 台新00416A 獲准成立

台新投信指出，台股上半年財報及法說普遍優於預期，市場對2026年及2027年年每股稅後盈餘（EPS）成長持續上修，根據最新預測，2026年及2027台股EPS成長率預估分別高達67.2%與29.7%，台股後市展望依然偏樂觀，短線大跌皆是布局良機。

00919填息了 141.9萬投資人息利雙收

擁有百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第14次除息填息了！統計這次填息天數20天就填息年化配息率13.77%。今（16）日大盤開高，00919一早以32.5元開高後一路走高，隨即穩定上揚至32.74元完成盤中填息，9點48分最高來到32.9元，也讓參與第14次填息的141.9萬位投資人息利雙收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。