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高股息ETF創高、指數派安靜了？周冠男點破迷思：長期報酬市值型勝出

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF近期表現強勢，政大教授周冠男在臉書發文指出，市值型ETF與高股息ETF長期風險大致相近，但市值型長期總報酬明顯勝出，提醒投資人別只看短期漲幅。記者余承翰／攝影
高股息ETF近期表現強勢，政大教授周冠男在臉書發文指出，市值型ETF與高股息ETF長期風險大致相近，但市值型長期總報酬明顯勝出，提醒投資人別只看短期漲幅。記者余承翰／攝影

近期高股息ETF表現強勢，部分商品股價創下歷史新高，市值型與高股息ETF的績效之爭再度引發討論，政治大學財務管理學系教授周冠男近日在臉書發文，針對「高股息ETF最近創歷史新高，指數派就安靜了」的說法提出反駁。

周冠男指出，從長期風險來看，市值型ETF與高股息ETF的波動度、標準差大致相近，但長期總報酬卻是市值型ETF明顯勝出，直言「最近創新高不代表長期績效比較好，更不代表長期風險比較低」。

他也提到，有人因為今年台股表現強勢，就認為未來只要買台灣指數ETF、不必全球分散，但短期行情不能代表未來，投資應比較長期風險與總報酬，而非只看誰最近漲得比較多，並直言這種思維就是「後見之明」，文末更寫下「果然，讀書很重要」。

貼文引發網友討論，有人認為「剛好高息ETF的持股最近行情較好罷了」，也有人直言「很多人都有Recency Bias」，另有網友表示「還是秉持資產配置，定期定額投資，希望以後可以養成蓋牌不看盤」，認為不必隨著短期行情頻繁調整策略。

另外，有網友分享重押金融股、年領600萬元股息的案例，周冠男則回應，金融股長期風險比市場高、總報酬卻比市場低，反問「只看股息，不看總報酬，也不看總風險？」並直言「少聽故事，多讀書」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息ETF 市值型 指數 報酬 周冠男

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