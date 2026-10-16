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外資狂砍3025億！0050逆勢吸金約378億 股東：越跌越買沒毛病啊

聯合新聞網／ 綜合報導
外資10月15日大舉賣超台股，PTT網友分享元大投信官網資料，推估0050單日申購金額約378億元，引發市場對散戶逢低布局市值型ETF的熱烈討論。記者曾吉松／攝影
外資10月15日大舉賣超台股，PTT網友分享元大投信官網資料，推估0050單日申購金額約378億元，引發市場對散戶逢低布局市值型ETF的熱烈討論。記者曾吉松／攝影

台股昨（15）日面臨外資大舉賣超，元大台灣50（0050）卻出現受益權單位大幅增加的情況，引發市場關注。一名網友在PTT股板以「散戶以一擋十，0050申購破歷史紀錄」為題發文，分享元大投信官網數據，指出0050在外資大舉賣超之際，仍有大量資金透過ETF布局台股，認為投資人正逐漸建立逢低買進指數型ETF的觀念。

根據原PO分享的0050官網截圖，截至10月15日，0050基金淨資產價值約2.48兆元，已發行受益權單位總數達227.96億單位，較前一日增加3.48億單位。原PO指出，當天外資賣超3025億元，並以0050受益權單位增加數量推估，單日約有378億元資金進場，形容散戶買盤與外資形成鮮明對比。不過，受益權單位增加並不能直接等同於散戶買超，實際資金來源仍須進一步確認。

除了0050之外，原PO也提到元大台灣50正2（00631L），稱當日買超金額達119億元，基金規模約2690億元，顯示部分投資人不僅布局市值型ETF，也選擇透過槓桿型ETF參與行情。由於00631L追求的是台灣50指數單日正向兩倍報酬，與一般市值型ETF的風險特性不同，相關數字仍應以官方資料為準。

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貼文曝光後，不少網友認同逢跌布局的做法，紛紛留言「越跌越買 沒毛病啊」、「大跌就是正二」、「反正每月存股都扣，大跌不買我小狗」，也有人分享當天投入100萬元買進0050及正二。另有網友表示「小兒現在很難修理台灣大媽了」，認為國內投資人面對外資賣壓，已不再只是恐慌賣出，反而有不少人選擇趁跌加碼。

不過，討論區也出現不同聲音，有網友提醒「人多的地方 還是小心點好」，也有人警告「再殺30％全部抬出去」，擔憂投資人過度集中於逢低加碼，可能忽略後續市場波動風險。另有網友表示「至少是在大跌進場 又不是大漲還追高申購zz」，反映市場對於這波資金進場潮，既有樂觀看法，也有審慎觀察的聲音。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 股東 外資 00631L元大台灣50正2

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