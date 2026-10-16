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中小利基股扮領頭羊 首檔台股中小主動式 ETF 台新00416A 獲准成立

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
2026~2027台股EPS成長率預估持續上修。資料來源：Bloomberg 台新投信整理 資料日期：2026／9
2026~2027台股EPS成長率預估持續上修。資料來源：Bloomberg 台新投信整理 資料日期：2026／9

台新投信指出，台股上半年財報及法說普遍優於預期，市場對2026及2027年EPS成長持續上修，根據最新預測，2026年及2027台股EPS成長率預估分別高達67.2%與29.7%，台股後市展望依然偏樂觀，短線大跌皆是布局良機；惟2027年EPS成長相對2026年相對降速，這意味明年指數報酬可能不會像今年一樣，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下，國內首檔台股中小主動式ETF「台新臺灣中小主動式ETF（00987A）（00416A）」已於10/14獲准成立，掌握長線大行情。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，在中東情勢又趨緊張下，布蘭特原油期貨近期一度站上每桶100美元，最新公布的美國9月消費者物價指數（CPI）年增率由8月3.4%升至3.7%，高於市場預期3.6%，讓市場對聯準會（Fed）10月升息的預期大幅提升，衝擊美股四大指數大幅回檔，也拖累台股跌破48,000萬點關卡。

由於前波台股波段反彈超過4,000點，融資餘額逼近前波高點又回到6300億元以上，火漲多後籌碼須沉澱，追價意願可能轉弱，因此預期10~11月將維持震盪格局，個股表現為主，則具利基題材的中小股相對有表現空間。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億元以下的股票，如奇鋐（3017）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）等。就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，因此，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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